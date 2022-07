5 zdravstvenih koristi morske soli

Postoji mnogo ljekovitih svojstva morske soli, a za nas je najvažnije sljedećih pet.

1. Prečišćava krv i povećava nivo hemoglobina

Joni soli u moru prodiru kroz našu kožu i ulaze u krv, što podstiče proizvodnju krvnih zrnaca i povećava nivo hemoglobina, metalproteina odgovornog za prenos kiseonika u ćelije organizma.

2. Uravnotežuje funkcionisanje endokrinih žlijezda

Morska so sadrži mnoge ljekovite makro i mikro elemente (jod, kalcijum, kalijum, magnezijum, sumpor), minerale i katalizatore koji ubrzavaju metabolizam i poboljšavaju funkcionisanje endokrinog sistema. Osim toga, morska so sadrži i mnoge biološke stimulatore koji aktiviraju funkcionisanje žlijezda kroz unutrašnju sekreciju i stimulativno djeluju na cijeli organizam.

3. Jača nervni sistem

Morska so sadrži male količine broma koji umiruje i magnezijuma koji podstiče eliminaciju viška vode. Dejstvo ova dva elementa smanjuje rizik dobijanja glavobolje. Morska so pozitivno utiče i na receptore u koži i ona ostaje u sloju epidermisa tri do četiri nedjelje nakon ulaska u more.

4. Promoviše razvoj mentalnih sposobnosti

Morska voda sadrži jod koji je važan za pravilno funkcionisanje štitne žlijezde i za sintezu hormona koji podstiče intelektualni razvoj i jača mentalne sposobnosti. Djeca koja nemaju dovoljno ovog važnog hormona u organizmu mogu da zaostaju u psihofizičkom razvoju.

5. Štiti od prehlade i bronhijalne astme

Jedan mililitar morske vode sadrži hiljadu čestica morske soli. Tokom jednog dana provedenog na moru, dijete udahne oko 10 milijardi ovih čestica, koje imaju ljekovito dejstvo na disajne puteve, bronhije i pluća. Morska so snabdijeva tijelo selenom, hemijskim elementom ključnim za funkcionisanje štitne žlijezde i održavanje imuniteta, piše Sensa.

