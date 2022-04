Izgleda da preljuba nije najveći neprijatelj braka: 3 najčešća razloga zašto se ljudi razvode

Zašto dolazi do povećanog broja razvoda, i koji su to zapravo razlozi? Na prvom mjestu, prema statističkom podatku jeste novac. U ranijim podacima isti je zauzimao drugo mjesto, međutim sada je prvi razlog zašto dolazi do razvoda.

Novac se može javiti ako problem sa više osnova. Prvo, kada jedan partner radi, a drugi ne. Nastaju finansijski problemi koji stvaraju poteškoće i nervozu, a manjak razumijevanja. Kada je slučaj da oba partnera rade, dolazi do prekomjernog trošenja od jedne strane, a druga stvara konflikt ili sukob.

Takođe, postoji vjerovanje da se ovaj razlog odnosi na parove koji imaju manja novčana primanja. Oni koji zarađuju veće svote novca znaju da ovaj razlog izostave. Drugi razlog jeste nedostatak ljubavi. Zapravo, ljubav koja nestaje.

Često parovi nisu svijesni da ne trebaju da se oslanjaju samo na strast, jer je ista prolazna. Važno je osloniti se na druge segmente odnosa koji će vas zadržati. Takođe, na partnera počnete gledati isključivo kao na prijatelja i želite nešto novo.

Neki partneri budu i iskreni pa otvoreno kažu da žele nešto novo i da se u sadašnjem odnosu više ne pronalaze. Smatraju da je bolje da se ode, nego da se ostaje u nečemu gdje nisu srećni. Kao treći razlog navodi se nedovljna dobra procjena partnera prije braka.

Dešava se da neko nije ni upoznao partnera na pravi način, a stupio je u brak. Neko, kasnije uoči da je to za njega ili nju bilo previše rano. Ljudi su u određenim godinama skloni slušanju mišljenja drugih ljudi pa na osnovu toga brzopleto postupe.

Neki zbog toga navode da je najbolje vrijeme za brak 30te godine. Međutim, svjedoci smo da danas nema puno mjerila šta i kako je ispravno. Jednostavno, sve je individualna stvar. I konkretnih mjerila i pravila nema. Brak može da se održi nasuprot svim stereotipima i predrasudama, isto tako da se raspadne onaj za koji se vjerovalo da je idealan. prneosi “infopult“.

Facebook komentari