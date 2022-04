Pet hobija koji smanjuju stres

S obzirom na brzinu i tempo kojim se danas živi većina ljudi svi smo mu izloženi u manjoj ili većoj mjeri, a malo nas zna koji su načini da ga se oslobodimo.

Ukoliko želite da se oslobodite anksioznosti i napetosti, što je preduslov za dobro zdravlje, postoji nekoliko hobija koji su korisni i koji će vam pomoći da se osjećate bolje.

Psiholozi, a i istraživanja pokazuju da postoji pet hobija koji su saveznici srećnijeg života.

Ples

Bilo koja vrsta plesa pomoći će vam da se oslobodite stresa. Rekreativni ples ili ples kod kuće odlične su opcije koje mogu poslužiti kao način za ublažavanje stresa. Univerzitet Penslivanija Stejit otkrio je da ples smanjuje stres, baš kao i drugi oblici vježbanja.

Plesom se oslobađa endorfin, hormoni sreće, zbog čega se naše tijelo i um osjećaju bolje i srećnije. Možete da upišete neki kurs salse, rumbe ili nekog drugog plesa i da pomognete sebi da se oslobodite anksioznosti. Ali da plešete možete i kod kuće uz razne tutorijale na Jutjubu.

Bavljenje nekom umjetnošću

Crtanje, slikanje, slaganje mozaika, vajanje – sve ove umjetnosti mogu vam pomoći da se oslobodite napetosti. Istraživanje sa Harvarda pokazalo je da ovi hobiji ublažavaju stres. Rješenje je da upišete neki tečaj za ove hobije ili da nađete razne tutorijale na internetu koji će vam pomoći da se njima bavite u kućnim uslovima.

Pisanje

Pisanje je poznato kao hobi koji pomaže u oslobađanu stresa. Vodite dnevnik, pišite kratke priče ili pisama prijateljima. Naučnici sa Harvarda otkrili su da pisanje i vođenje evidencija o svojim emocijama smanjuje stres. Tehnika za oslobađanje od napetosti je jednostavna – pišite neprekidno 10 do 15 minuta. Bićete iznenađeni koliko ćete se bolje osjećati posle toga.

Bavljenje fotografijom

Kada usmjerite pažnju na zumiranje i na predio koji je pred vama vaš mozak se odmara. Da bi se bavili fotografijom nije vam potrebna profesionalna oprema. Dovoljno je imate bilo kakav fotoaparat ili telefon sa kamerom.

Gledanje u nebo, prelijepe prizore u prirodi i bilježenje istih fotoaparatom učiniće da se osjetite smirenije i srećnije. Prema istraživanju Univerzitet Lankaster, svakodnevno fotografisanje poboljšava vaše raspoloženje. Ono će vas podstaći da usporite i pronalazite smisao u malim stvarima, tragate za detaljima i provodite dosta vremena na otvorenom, što takođe pomaže kod smanjenja stresa.

Pletenje

To je jedan od razloga zašto su naše bake bile smirenije od generacija koje su došle poslije njih. Pletenje je meditativni hobi. Studija objavljena u “British Journal of Occupational Therapy” pokazala je da ukoliko pletete svaki dan smanjujete stres i osjećate se srećnije. Dokazan je odnos između učestalosti pletenja i osjećaja smirenosti i sreće. Ako niste naučili da pletete od vaših baka, možete to da učinite gledajući razne tutorijalne na internetu, pieš Telegraf.rs.

