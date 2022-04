POLA LJUDI SAD KIŠE I ŠMRKLJA ZBOG PROLJETNE ALERGIJE: Ovaj domaći lijek je spas

Alergija nastaje uslijed nepravilnog rada imunog sistema. Organizam alergične osobe burno reaguje na neke tvari iz našeg prirodnog okruženja koje inače nisu štetne. Takve tvari se nazivaju alergenima.

Reakcija na alergene obično stvara upalu koja uzrokuje različite simptome, kao što su peludna groznica, ekcem, astma i mnoge druge.

Mehanizam alergijske reakcije

U zdravom organizmu antitela štite ga od virusa, bakterija i infekcija. Kod alergičnih osoba imuni sistem pogrešno shvata određeni alergen kao neprijatelja i počinje stvarati antitiela da se odbrani od njih.

Takva antitela, koja se nazivaju immunoglobulin E (igE), vežu se za mastocite kojih ima u obilju pod površinom kože, u nosu, očima, plućima i gastrointestinalnom traktu.

Kada antitela IgE pronađu alergen, uhvate ga, izazivajući mastocite da stvaraju moćne hemikalije, uključujući histamin. To izaziva alergijsku reakciju. Alergijska reakcija može se dogoditi odmah ili nakon par sati posle kontakta sa određenim alergenom. Alergijska reakcija može uzrokovati različite simptome.

Simptomi alergijske reakcije

Simptomi alergijske reakcije zavise od toga na kakav način alergen ulazi u telo. Na primer, pelud, koja se udiše kroz nos, obično uzrokuje simptome u nosu, očima, sinusima i grlu. Svima poznata reakcija na pelud je alergijski rinitis, ili peludna groznica. S druge strane, alergija na hranu najčešće uzrokuje probleme u stomaku i crijevima.

Alergijske reakcije često se istovremeno pojavljuju na raznim dijelovima tijela.

Simptomi alergije mogu varirati od blagih, do teških i po život opasnih. Oni se mogu podeliti zavisno od toga, na koje organe utiče. To su:

Koža: koprivnjača, ekcem i otok lica

Disajne putove: nos (peludna groznica), grlo (naticanje), pluća (kašalj, teško disanje, bronhospazm)

Gastrointestinalni sistem: mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, proliv

Srčano-venski sistem: osećaj malaksalosti, slabost, bljedilo, nesvjestica

Simptomi alergije mogu biti lokalni – na primer, natekline uzrokovane ubodom pčele, ili opšti (proširene po cijelom tijelu).

Anafilaksija je opšta alergijska reakcija, koja zahvata disajne putove i/ili srčano-venski sistem, kožu i/ili gastrointestinalni trakt.

Top 10 prirodnih sredstava za suzbijanje sezonskih alergija:

1. Čišćenje jetre

Čišćenje jetre je prvi korak u borbi s alergijama, jer je nepravilan rad jetre direktno povezan s njihovim nastankom.Jetra je jedan od najvažnijih organa pa su stručnjaci alternativne medicine složni da većina problema s imunitetom počinje ovde. Da bi organizam dugoročno ojačao, potrebno je godišnje obaviti dva do četiri čišćenja jetre i to ponoviti dvije do tri godine za redom.

Čišćenje jetre možete napraviti prema metodi Hilde Klark ili pomoću nekoliko prirodnih preparata, među kojima su sikavica, koren maslačka, artičoka i koren čička.

2. Kopriva

Kopriva je svima poznata biljka koja se nesumnjivo može svrstati u najljekovitije biljke svijeta. U ovoj studiji 58 posto ispitanika potvrdilo je delotvornost koprive. Ispitanici su izjavili da je 300 miligrama liofilizirane koprive delovalo jednako ili bolje nego lekovi protiv alergija. Koprivu možete uzimati u obliku tinkture ili čaja. Počnite sa ispijanjem dve šoljice čaja na dan dva mjeseca prije sezone alergija. Uzimajte tinkturu tokom cele sezone alergija dvije pune kapaljke triput na dan.

3. Antiparazitni program

Organizam većine ljudi zagađen je toksinima i parazitima. Paraziti napadaju unutrašnje organe, što može uzrokovati stanja poput astme, alergije, artritisa, čak i raka. Antiparazitni program, prema izvornom receptu dr Klark, je proizvod broj jedan u prirodnom čišćenju organizma od parazita širom svijeta. Sastoji se od 3 prirodna proizvoda: pelina u kapsulama, ulja karanfilića i tinkture pravog crnog oraha.

Njihovom konzumacijom moguće je ublažiti ili potpuno izlečiti mnoge bolesti povezane s prisutnošću parazita u tijelu.

4. Eterična ulja

Inhaliranje eteričnim uljima, kupkama i masaža aromaterapijskim mešavinama značajno mogu pomoći u smanjivanju simptoma alergije i dati instantno olakšanje. Među popularnim eteričnim uljima za lečenje alergija su:

prava lavanda, koja umiruje i deluje kao prirodni antihistaminik

pitoma nana, koja otvara sinuse i smanjuje glavobolje

čempres, koji suzbija nagon za kašljanjem i olakšava tegobe s disanjem

eukaliptus, koji smanjuje začepljenja i izbacuje sluz

đumbir, koji ublažava tegobe s disanjem.

Inhalacija eteričnih ulja je jedan od najboljih načina za borbu s alergijom. U posudu vruće vode kapnite jednu kap eteričnog ulja, prekrijte glavu peškirom i inhalirajte se desetak minuta. Po potrebi, ponovite terapiju nekoliko puta dnevno. Takođe, možete kapnuti eterično ulje na maramicu i udisati po potrebi za olakšanje. Da biste dobili najbolje od ove terapije, koristite mješavine eteričnih ulja, jer imaju jače djelovanje.

5. Ulje crnog kima

Crni kim spada među najlekovitije biljke. Ima snažna imunomodulatorna svojstva, što znači da uravnotežuje imunitet, a ujedno je i jak antihistaminik. Počnite da ga koristite pre sezone alergija, da bi se organizam na vreme pripremio. Njegova dugoročna upotreba dovodi do znatnog smanjenja simptoma, pa čak i potpunog izlečenja. Promešajte ulje crnog kima s medom i tako ga popijte, jer med pojačava lekovito delovanje crnog kima i njegovu apsorpciju u organizmu.

6. Kvercetin

Kvercetin je flavonoid prisutan u mnogim vrstama voća i povrća. Vrlo je popularan zbog antihistaminskog delovanja i blagotvornog delovanja protiv zapušenog nosa i kijanja. Deluje umirujuće na organizam i sprečava izlučivanje histamina koji je odgovoran za alergijske reakcije. Kod alergije preporučuje se 250 do 600 mg kvercetina tokom dana podeljeno u manje doze. Njegova delotvornost pojačava u kombinaciji s vitaminom C i bromelinom. Kvercetin ne preporučuje se trudnicama i maloj djeci.

7. Probiotici

Kvalitetan probiotik pomaže uspostaviti normalnu crevnu floru, koja štiti od mnogih tegoba uključujući i autoimune bolesti. Poznato je da zdravlje počine u crevima – ovu činjenicu danas prihvata čak i moderna medicina. Alternativni lekari smatraju da propusnost zidova creva (takozvani leaky gut sindrom), koja nastaje zbog nepravilne ishrane, omogućuje česticama neprobavljene hrane da uđu u krvotok. Imunološki sistem zatim registruje ove čestice nesvarene hrane, označuje ih kao strana tela, a zatim pokreće alergijsku reakciju i upalu u celom organizmu. U ovom slučaju preporučuje se dugotrajno uzimanje kvalitetnih probiotika i izbegavanje alergena iz hrane.

Najčešći alergen iz hrane koji trebate izbegavati je gluten, kojeg ima u pšenici, ječmu, raži, zobu, kamutu i piru.

8. Akupunktura

Ova alternativna metoda zbog svoje uspešnosti nailazi i na odobravanje konvencionalne medicine. U jednoj je studiji 26 alergičnih pacijenata bilo podvrgnuto akupunkturnom tretmanu. Svi su se izlečili od alergije, bez ikakvih nuspojava. U drugoj studiji, kod polovice od 72 pacijenta simptomi alergije nestali su već nakon dva tretmana. Kod sezonskih alergija poželjni su preventivni akupunkturni tretmani.

Pomoćni saveti za borbu s alergijama:

Koristite biljke koje čiste krv i smiruju, kao što su beli luk, beli glog, troskot, žućica, žalfija i lipov cvet

Obogatite ishranu svežim voćem, povrće i orašastim plodovima, grožđem, jabukama, narandžama i paradajzom

Držite prozore zatvorenima da biste izbegli ulazak peluda

Ugradnja kvalitetnog pročišćavača vazduha uklanja i 99% alergena iz vazduha

Nakon izlaska se istuširajte i obucite čistu odeću da biste uklonili ostatke peludi

Svakodnevno ispirite nos slanom vodom

Pijte puno tečnosti

Koristite prirodna sredstva za čišćenje kuće

