ŽENE ČEŠĆE PATE OD OVE BOLESTI NEGO MUŠKARCI! IZAZIVA OPASNU BOL

Njihov pregled na globalnu stope glavobolje također je zaključio da žene dvostruko češće pate od migrene nego muškarci.

Promjene u hormonima mogu biti jedan od razloga zašto su žene više pogođene, jer svaka fluktuacija estrogena može izazvati bol u glavi.

Istraživanje sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju obuhvatilo je 357 studija o glavoboljama od 1960-ih do danas.

Istraživači procjenjuju da oko jedan od šest ljudi na svijetu svakog dana ima glavobolju.

Objavljen u časopisu The Journal of Headache and Pain, pregled je otkrio da ljudi u zemljama sa visokim dohotkom prijavljuju povećanu stopu glavobolje, iako bi to moglo biti zato što je više studija urađeno u bogatim zemljama, piše Daily Mail.

Profesor Lars Džejkom Stovner, koji je vodio istraživanje, rekao je:

Žene pate mnogo više od muškaraca od glavobolja koje najviše omogućavaju – migrene i glavobolje koje traju 15 ili više dana u mjesecu.

Ovo je važno jer teške glavobolje koje su nepredvidive i često se dešavaju veoma otežavaju suočavanje sa životnim obavezama kao što su ostanak na poslu ili briga o porodici.

Autori, koji kažu da bi metodologija različitih studija mogla da proizvede neke nepouzdane brojke za glavobolje, ne mogu biti sigurni da li je problem u porastu.

Ali profesor Stovner je rekao: “Otkrili smo da je prevalencija poremećaja glavobolje i dalje visoka širom svijeta i da teret različitih tipova može uticati na mnoge”.

Trebalo bi nastojati da smanjimo ovo opterećenje prevencijom i boljim tretmanom. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari