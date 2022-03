Ne uzimajte ga na svoju ruku! Najvažnije što trebate znati o jodu: Nije za starije od 40, može doći do ozbiljnijih nuspojava

Masovna histerija zavladala je Hrvatskom zbog straha od nuklearnog rata pa su građani u ovih nekoliko dana okupirali ljekarne u potrazi za jodom. Međutim, građani nikako ne smiju uzimati jod na svoju ruku, nego isključivo kad tako preporuče državni javnozdravstveni autoriteti i Ravnateljstvo civilne zaštite. Županijske ljekarne iz Splitsko-dalmatinske županije naručile su supstancu od koje mogu izraditi 50.000 doza kalijeva jodida. Međutim, jod se ne može kupiti bez recepta.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo upozorava da se jod nikako ne uzima na svoju ruku.

– To je lijek koji je registriran u Hrvatskoj, ali nije na listi. Građani ga zato ne mogu kupiti bez recepta. No i da je na listi, nikad nije bio u distribuciji. Sad su ga ljekarne nabavile u ograničenim količinama zbog velike navale kupaca. Liječnici su im pisali privatne recepte – rekla nam je Soldo.

Navodi kako nema indikacije za taj lijek osim u slučaju nuklearnih katastrofa jer se on koristi kao antidot.

– To nije lijek koji se tako kupuje, nema smisla da se uzima bez opravdanog razloga. On se uzme sat prije i sat poslije nuklearne eksplozije – rekla nam je Soldo. No napominje kako je uzimanje joda opravdano samo za osobe do 40 godina. Za starije od 40, kaže, nema opasnosti što se tiče karcinoma štitnjače kojeg radijacija može izazvati.

Zdenko Franić, radioekolog i fizičar koji je tijekom nuklearne katastrofe u Černobilu 1986. radio u Laboratoriju za radioaktivnost, napisao je znanstveni članak o profilaksi kalijevim jodidom u slučaju nuklearnih nesreća. Napominje kako se jod nikako ne smije uzimati samostalno na svoju ruku.

– Kalij jodid služi da se stabilnim jodom napuni štitnjača koja je kritični organ u kojemu se nakupljaju radioaktivni izotopi joda. Dakle, ako imate stabilnog joda u štitnjači, onda se u štitnjaču neće moći ugraditi radioaktivni izotopi joda. U slučaju nuklearnog udesa, potrebno je pilule kalijeva jodida uzeti prije udesa, jer ako se uzme nakon što se u zraku pojavi koncentracija radioaktivnog joda, vi ste već udahnuli radioaktivni jod i onda su pilule kontraproduktivne – rekao je Franić.

Državni zavod za radiološku sigurnost, koji je pod Civilnom zaštitom, građanima treba pružiti pravovremene informacije o tome kad je potrebno početi uzimati kalijev jodid. No upozorava na oprez zbog moguće alergije na jod.

– Svi koji su alergični na jod ne bi smjeli uzimati te pilule jer može doći do gadnih kontraefekata. Obično se alergija otkrije da ljudima, recimo, ne prija morska hrana koja je bogata jodom – kaže nam.

No pilula joda štite samo štitnjaču, pod pretpostavkom da je uzeta pravodobno, ali ne štite, dodaje, ostale organe. Radioaktivni jod u organizmu se, ističe, u potpunosti zadržava 7 dana. Za 15 dana to pada na jednu četvrtinu ukupne vrijednosti.

Dr.sc. Zrinka Franić, dr.med. poslijedoktorandica na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada i djelatnica Centra za kontrolu otrovanja s nama je podijelila najvažnije stvari koje trebamo znati.

Najvažnije informacije koje trebate znati

Ljudi masovno kupuju kalijev jodid. U kojim se situacijama smije koristiti?

Tablete kalijeva jodida uzimaju se samo u slučaju da državni javnozdravstveni autoriteti tako preporuče, nikako se ne smije koristiti na svoju ruku.

Je li namijenjen svim uzrastima?

Lijek se koristi za ljude mlađe od 40 godina, a doza je ovisna o godinama i tjelesnoj masi.

Je li opasan za djecu i trudnice, mogu li ga oni uzimati?

Poseban oprez je potreban kod trudnica, dojilja i male djece, gdje nije preporučljivo uzimati ništa bez savjeta svojega pedijatra ili ginekologa. Naime, kod dojenčadi prevelika doza kalijeva jodida može uzrokovati smanjeni rad štitnjače, odnosno hipotireoidizam.

Koje se sve nuspojave mogu pojaviti prilikom uzimanja joda?

Moguće su razne nuspojave, a najčešće su mučnina, povraćanje, proljev, bol u želucu, osip i oticanje žlijezda slinovnica. U slučaju uzimanja prevelikih doza kalijeva jodida i trovanja kalijevim jodidom može doći do oticanja grkljana, kožnog krvarenja, povećanih koncentracija kalija u krvi i posljedičnog poremećaja srčanog ritma. Moguće nuspojave su češće kod ljudi koji imaju bilo kakve bolesti štitnjače i kod onih koji uzimaju nadomjesnu terapiju hormonima štitnjače.

Što treba učiniti ako dođe do predoziranja kalijevim jodidom?

U bilo kakvom slučaju predoziranja kalijevim jodidom, dakle ako je osoba uzela prevelike količine, onda je potrebno što prije kontaktirati hitnu službu ili Centar za kontrolu otrovanja koji se nalazi na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, piše 24sata.

