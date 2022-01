KUPUJEMO IH I PIJEMO MISLEĆI DA SU ZDRAVI: TO JE UŽASNA GREŠKA

Svi znamo i da su gazirani napici neprijatelji broj jedan vitke linije i dobrog zdravlja, ali i još neki napici, za koje čak i mislimo da su zdravi, zapravo su prilično loši po zdravlje.

Ledeni čaj

Lako je pomisliti da nešto što u nazivu sadrži riječ čaj mora da bude zdravo. Međutim, ledeni čajevi i drugi slični napici sadrže i do 48 grama šećera u jednoj bočici, što je zaista previše. Ne dajte da vas naziv prevari jer u ovim napicima nema gotovo ničega čega ima u pravim čajevima.

Flaširana voda

Voda sama po sebi nije problem, ali BPA flašice u koje se ovaj proizvod pakuje definitivno nisu najzdraviji izbor. Riječ je o hemikaliji koja oponaša hormon, a nalazi se u gotovo svim plastičnim ambalažama. Prema nekim studijama, ova hemikalija može negativno, navodno, da utiče na zdravlje i plodnost.

Čokoladno mlijeko

Osim ukoliko čokoladno mlijeko pijete nakon veoma iscrpljujućeg treninga, imajte na umu da se u ovom napitku koji većina zavoli još u djetinjstvu, zapravo nalazi baš dosta šećera – čak i više od 20 grama, a plus sadrži i vještačke pojačivače ukusa.

Napici sa ukusom narandže

Većina napitaka narandže zapravo je samo mješavina vode, visoko fruktoznog kukuruznog sirupa, koncentrata voćnog soka i mnoštva hemikalija. Drugim riječima, teško da u kupovnim sokovima sa ukusom narandže ima išta od ovog voća, a hranljivih vrijednosti, s druge strane, ima veoma malo ili ih nema uopšte.

Čokoladni napici

Ako ste prvo pomislili “zar to nije isto što i čokoladno mlijeko”, odmah da kažemo da nije. Na policama marketa ima pregršt napitaka sa ukusom čokolade, poput nekih jogurta i slično, koje zapravo sadrže vodu, visoko fruktozni kukuruzni sirup, kakao u prahu, mlijeko u prahu, vještačke pojačivače ukusa.

Kafa u limenkama

Prije kupovine bilo kojeg proizvoda, pročitajte što piše na naljepnici. U slučaju kafe u limenci, mnogi će proizvođači dodati puno šećera i mleka kako bi napitak bio ukusniji.

Voda s vitaminima

Iako na njima piše voda, jedna boca ovog pića sadrži oko 120 kalorija zbog dodanog šećera, piše Eat This, Not That!.

Dakle, u njima nema baš ništa što bi trebalo da unesete u organizam…! prneosi “Hayat

