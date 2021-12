1 SAT HODANJA SVAKI DAN: Evo koliko kilograma ćete smršati nakon pola godine svakodnevnog pešačenja!

Osim što djeluje dobro na fizičko i psihičko zdravlje povećavajući pokretljivost tela, jačajući mišiće i zglobove bez stvaranja prevelikog opterećenja, hodanje može biti i odličan saveznik ako želimo da smršamo, a što brže hodate i što više kilograma imate, to ćete potrošiti više kalorija. Uopšteno, s bržim hodanjem troši se i više kalorija.

Istraživanje je pokazalo da je i hodanje jedan sat dnevno dovoljno za sagorjevanje dovoljnog broja kalorija da biste smršali. U šest mjeseci svakodnevnog žustrog hodanja 11 žena prosečne težine spele su smršati prosečnih 7,7 kilograma, odnosno izgubiti 10 posto od svoje težine.

Ispitanice su postepeno povećavale vreme hodanja tokom tih šest meseci kako bi dosegle maksimum od jednog sata dnevno, a dok nisu hodale barem trideset minuta dnevno, nisu postigle primetni gubitak kilograma. Takvi rezultati indiciraju da je vreme provedeno hodajući u korelaciji s gubitkom kilograma.

Hodanje samo po sebi može donijeti lakšem mršavljenju, ali naravno puno je delotvornije ako se pritom pridržavamo zdravog načina sihrane s manjim unosom kalorija. U studiji koja je trajala 12 nedelja, ljudi s pretilošću imali su ograničen unos kalorija za 500 do 800 kalorija dnevno. Jedna grupa hodala je tri sata nedeljno brzinom od šest kilometara na sat, dok druga grupa ispitanika nije hodala. Obe grupe izgubile su značajan broj kilograma, no ispitanici u grupi koja je hodala izgubili su oko 1,8 kilograma više u prosjeku od onih koji nisu hodali.

Koliko ćete kilograma smršati hodajući zavisi naravno i o dnevnom unosu kalorija koje svakako treba smanjiti, a u prosjeku je dovoljno smanjiti unos za 500 kalorija što će vam pomoći da gubite 0,45 kilograma nedjeljno. Dodatne kalorije izgubit ćete hodanjem, pa će onda i nedeljni gubitak kilograma biti veći, a jedan kilogram nedjeljno smatra se optimalnim.

Ako tek krećete sa svakodnevnim hodanjem, počnite pomalo i umjerenim tempom kako bi se telo i mišići naviknuli te kako biste postepeno radili na izdržljivosti. Za početak će biti dovoljno hodati 10 do 15 minuta dnevno, a zatim povećavajte za 10 do 15 minuta svake nedjelje dok ne dosegnete jedan sat dnevno ili i više ako vam to odgovara. Nakon što ste produžili vreme hodanja, možete raditi na povećanju brzine hodanja.

Facebook komentari