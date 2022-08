SVE KREĆE OD 35 GODINE: Ovo su znakovi da vas uskoro stiže MENOPAUZA! IMATE LI OVE SIMPTOME?

Menopauza se ne može dogoditi preko noći. U stvari, dešava se u tri faze:

Perimenopauza

Ovo je prva faza menopauze, i to je kada menstrualni ciklus počne da postane neregularan.

Menopauza

U ovom periodu, doživjet ćete simptome kao što su suvoća intimnog područja i probleme sa spavanjem.

Postmenopauza

Nakon godinu dana bez menstruacije, vi ste službeno u menopauzi.

Šta očekivati?!

Kada počnete da doživljavate sljedeće simptome važno je da odete ljekaru.

Simptomi uključuju:

– neredovne menstruacije

– suhoća intimnog područja

– valovi toplote

– noćno znojenje

– problemi sa spavanjem

– promjene raspoloženja

– povećanje težine i usporen metabolizam

– uha koža

– gubitak punoće dojki

Postoje neki zajednički tretmani koji doktori propisuju da pomognu u upravljanju simptomima menopauze, te je s toga dobro da se konsultujete s njim.

Većina žena bude nespremna na pojave simptoma menopauze i stvara se panika. Iako su simptomi iznenadni i, potpuno su prirodni.

OPREZ: Ovi simptomi upozoravaju da nije u pitanju menopauza već nešto puno ozbiljnije!

Kada dođete u određene godine, lako je sve što vam se dešava pripisati menopauzi. Valunzi, znojenje, promjene raspoloženja, sve su to simptomi menopauze, ali oprezno, jer mogu biti i pokazatelji nečeg mnogo opasnijeg od toga. Sljedećih pet simptoma ne biste smjele zanemariti, jer možda vam vaše tijelo poručuje da imate mnogo veći problem nego što se čini.

1. Poremećaj menstrualnog ciklusa

Jedan od prvih, ali i glavnih znakova da ulazite u menopauzu jesu promjene menstrualnog ciklusa. Nekima se dešava da dobijaju češće menstruacije, dok drugima dolaze brže i češće nego ranije. Međutim, ako primijetite obilna krvarenja, počnete dobijati menstruaciju češće od svake tri sedmice ili primijetite krvarenje nakon seksualnog odnosa, razgovarajte sa doktorom. Moguće je da se radi o polipima, miomima na materici ili čak raku grlića materice. Veoma je važno saznati to na vrijeme.

2. Valunzi i znojenje tokom spavanja

U čak 80% situacija žene u perimenopauzi imaju valunge i noćno znojenje, a to nekada traje i u rasponu do sedam godina. Pad estrogena može uticati na vaš organizam tako što će ga onemogućiti da reguliše temperaturu. Međutim, to takođe može biti pokazatelj hipertireoze (preaktivnog rada štitne žlijezde), koja čak dodatno zbunjuje i drugim simptomima koji se pojavljuju. Neki od njih su gubitak kose i neredovan ciklus. Zato vam savjetujemo da uradite analizu krvi i saznate o čemu se radi.

3. Gubitak kose

Padom estrogena dolazi do raznih promjena u vašem organizmu, a od čega je još jedna neugodna – gubitak kose. Rizik od opadanja kose povećava se kod žena čije su majke i bake takođe brzo gubile kosu u poznim godinama. Međutim, ako primijetite neuobičajene količine kose koja opada, posjetite doktora. Može se raditi o poremećenom radu štitne žlijezde, problemima sa pamćenjem, ali i simptomima raka dojke.

4. Ubrzan rad srca

Vaše srce će početi raditi ubrzano ili neravnomjerno. Naročito tokom valunga kada se, prema istraživanjima, primjećuje ubrzanje od osam do šesnaest otkucaja. Međutim, ako vam srce ubrzano lupa i u drugim situacijama, posavjetujete se sa svojim doktorom. Aritmija dolazi sa godinama, ali nije svaka bezazlena, jer neke od njih mogu ukazivati na ozbiljne probleme kardiovaskularnog sistema. Usljed menopauze može doći i do napada panike, a koji automatski uzrokuju ubrzan rad srca. Ipak, u tom slučaju savjetujemo razgovor sa psihologom.

5. Bol u zglobovima

Očekivano je da sa godinama vaše kosti postaju krhkije i slabije, a to se naročito odnosi na period menopauze. Više od polovine žena osjeća bol u zglobovima upravo tada, radi niskog nivoa estrogena. Ali ako je bol intenzivniji i traje duže, moguće je da se radi i o artritisu, fibromialgiji, ali i pojačanoj depresiji. Ovo takođe može biti alarmantno (posebno ako imate problema sa viškom kilograma) pa se posavjetujte sa doktorom.

Menopauza u biti u užem smislu treba da označava posljednju menstruaciju u životnom vijeku jedne žene te je svakako dio neizostavnog prirodnog procesa starenja. Jedan od simptoma jeste da pada funkcija naših jajnika, a samim time pada i proizvodnja naših glavnih hormona žene, to jest spolnih hormona – estrogena i progesterona.

U biti, jajnici kod jedne žene sadrže u toom površinskom dijelu to jest u kori folikule, takozvane vrećaste tvorbe koje su ispunjene određenom tekućinom u kojima su smještene jajne stanice.

Otprilike svaki mjesec ili 3 do 10 naših jajnih stanica započinje da raste, ali u biti samo 1 od njih dođe do potpunog sazrijevanja te samim time posljedičnim prsnućem tih folikula ili takozvanom ovulacijom ona biva izbačena u naš jajovod.

U to vrijeme istovremeno, folikuli za to vrijeme koje je potrebno za sazrijevanje svakog narednog mjeseca u cirkulaciju kada dolazi do otpuštaja hormona koji su odgovorni za rodvijanje menstraucijskog perioda žene.

Ovo su neki simptomi:

– Neredovan ciklus–On je rezultat nestabilnosti hormona tijela.

– Valunzi– topli, a ponekad čak i hladni.

– Nelagodnost pri spavanju– žene koje prolaze kroz menopauzu mogu patiti od nesanice.

– Napetost i depresija– osjećaji napetosti, i depresije mogu svladati ženu.

– Bol u udovima– zbog hormonalne neuravnoteženosti udovi polako natiču.

– Hormonska neuravnoteženost– čest simptom ulaska u menopauzu. prenosi “Novi“.

