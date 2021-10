Šta je kovid palac?

Naučnici veruju da mogu da objasne zašto neki ljudi koji imaju kovid razviju stanje koje podseća na promrzline na palčevima, ali i na ostalim prstima.

Kovid palac nastaje kao nuspojava kada organizam kreće u napad da se bori protiv virusa.

Istraživači kažu da su precizno odredili koji delovi imunog sistema su uključeni.

Otkrića, objavljena u Britanskom žurnalu o dermatologiji, možda mogu da pomognu u lečenju ovih simptoma.

Nekima ovo stanje nije bolno, ali neke osip svrbi, prsti im otiču i pojavljuju se žuljevi.

Sofija, koja ima 13 godina i živi u Škotskoj, jedva je uspevala da hoda i nosi obuću kada je dobila kovid palac početkom ove godine.

Tokom leta, kako je rekla je za BBC Škotska, morala je da koristi invalidska kolica u dužim šetnjama.

Ovo stanje utiče na kožu, obično na palčeve, ali nekada i na prste koji pocrvene ili postanu ljubičasti.

Neki ljudi razviju bolne grudvice ili im na tom mestu koža postane jako gruba.

Može se pojaviti i gnoj.

Kod nekih stanje kovid palac traje mesecima, a kod nekih nedeljama.

Često nemaju nikakav klasičan kovid simptom, poput upornog kašlja, povišene temperature ili gubitka čula mirisa i ukusa.

Zašto se to dešava?

Najnovije studije, zasnovane na testovima krvi i kože, pokazuju da na to stanje utiču dva dela imunog sistema.

Oba dela podrazumevaju mehanizme koje telo koristi u borbi protiv korona virusa.

Jedan je antivirusni protein koji se zove interferon tip 1, a drugi je tip antitela koje greškom napada sopstvene ćelije i tkiva, a ne samo invazivni virus.

Ćelije oblažu male krvne sudove i snabdevaju zahvaćena područja, kažu istraživači sa univerziteta u Parizu.

Istraživači su proučavali 50 ljudi za koje se pretpostavljalo da imaju kovid prst od 2020. godine i 13 drugih slučajeva koji su imali stanje slično promrzlinama koje nisu povezane sa kovid infekcijom, jer su se dogodile pre početka pandemije.

Nadaju se da će njihova otkrića pomoći pacijentima i doktorima da bolje razumeju ovo stanje.

Britanski podijatar doktor Ivan Bristov rekao je da za većinu – poput običnih promrzlina koje se obično vide tokom hladnih perioda i kod ljudi koji imaju problema sa cirkulacijom – lezije obično nestanu same od sebe.

Ali nekima je potrebno lečenje kremama i drugim lekovima.

„Potvrda uzroka pomoći će u razvoju novih efikasnijih tretmana”, rekao je on.

Doktorka Veronika Batail, konsultantkinja dermatologije i portparolka Britanske fondacije za kožu, kaže da se kovid palac češće pojavljivao u ranoj fazi pandemije, a ređe u talasu Delta soja.

To bi mogla biti posledica vakcinacije ili zaštite koja je nastala zbog sve više preležanih slučajeva.

„Posle vakcinacije ovo stanje se retko pojavljuje”, dodala je.

Kožni problemi povezani s kovidom mogu se pojaviti i biti prisutni prilično dugo posle akutne infekcije i kod ljudi koji nemaju drugih simptoma, pa se ponekad ne uspostavi veza s virusom, rekla Batail, prenosi BBC.

