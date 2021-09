Suicidalne misli, poremećaji ishrane, depresija, anksioznost – svakodnevnica mladih u BiH

Polovina poremećaja mentalnog zdravlja nastaje prije 14-te godine života a većina ne budu na

vrijeme otkrivena. Istraživanje koje je sproveo UNICEF pokazuje da 1 od 4 djece doživljava više

simptoma lošeg mentalnog zdravlja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, depresija

je vodeći uzrok bolesti mladih dok je samoubistvo vodeći uzrok smrti mladih između 15 i 29 godina.

sad woman hug her knee and cry feeling so bad,loneliness,sadness,nobody here.