Severina prvi put progovorila o supruzi i porodici njenog partnera sa jahte…

U velikom i iscrpnom intervjuu koji je prije nekoliko dana dala za portal H-Alter, Severina Vučković otvoreno je govorila o torturi kroz koju je prošla u borbi za sina, mreži institucija i ljudi koji su njenom majčinstvu godinama nanosili patnje.

Međutim, prvi put je progovorila i o porodici njenog partnera sa jahte i događaju iz 2004. godine, koji joj se i danas često stavlja “pod nos” u različitim životnim situacijama, a to je doživjela, kako je ispričala, i od oca njenog djeteta, Milana Popovića.

– Neposredno prije početka školske godine, u ljeto 2019., medije su preplavile moje privatne fotografije koje sam svojem mužu slala s turneje. Shvatila sam da mi je hakiran mobitel, a otkrila da je to učinio sitni kriminalac koji je mojoj obitelji naudio i u drugim stvarima i protiv njega se vodi kazneni postupak. Milan meni šalje poruku da će izaći moj „novi porno film“ i pita zašto to radim djetetu. K tome, znate da je to napravio njegov tata. Pala sam na 48 kg od stresa, prekinula sve svoje radne obaveze, to me je dotuklo – isapričala je, između ostaloga, Severina.

Na pitanje nije li vrijeme da joj javnost, i sustav, i društvo prestanu pod nos stavljati filmić iz 2004. godine, odgovorila je:

– Na početku naše veze, jedna stvar koja mi je signalizirala da Milanu nije stalo do mene bilo je njegovo pitanje koliko sam naplatila taj filmić. Sramotno! Želim poručiti mladim djevojkama da budu oprezne i da paze što čine. Svjesna sam da postoje tri osobe koje sam time povrijedila, i želim im se ispričati. A to su djeca i supruga mojeg partnera iz tog videa. To su jedine osobe kojima se ja trebam ispričati.

Dodala je i kakao je upravo “jako znakovito da od te 2004. do danas nitko nije spominjao patnje te djece, a svi su sada jako zainteresirani kako će to doživjeti moj sin koji u to vrijeme nije bio ni rođen”.

– Svjesna sam da će se moj sin kad-tad u životu s time sresti i imam to na umu od početka. Kada procijenim da je vrijeme, sama ću mu to reći i htjela bih da to čuje od mene. Rado bih citirala mudrijeg od sebe, filozofa koji kaže da kazna koja je veća od zločina jest sama zločin. Unatoč protoku vremena, nisam sigurna da i socijalne službe, i sudovi, i psiholozi, i psihijatri uključeni u moj slučaj nisu u prvom planu imali, osim Milanova interesa, i „taj filmić“ umjesto djetetovu dobrobit – navela je Severina u intervju.

