Ako zaboravljate često na ovu jednu stvar, to može biti simptom demencije

Prema pisanju Svjetske zdravstvene organizacije, očekuje se tri puta viša brojka oboljelih u narednih 30 godina.

Iako se radi o progresivnoj bolesti za koju trenutno nema lijeka, tretmani su dostupni i oni mogu usporiti napredak bolesti, ako je kod pojedinca to moguće. Ključ je naravno u ranom prepoznavanju bolesti. Tu je jedna stvar koja može otkriti demenciju – nešto što stalno zaboravljate.

ŠTO JE DEMENCIJA?

Demencija je pojam koji se koristi za opis raznih simptoma, uključujući probleme s pamćenjem, razumijevanjem, procjenjivanjem, govorom i mislima, stoji na stranicama Mayo klinike. Demencija počinje polako, postepeno simptomi jačaju da bi došlo do pogoršanja koje utječe na mogućnost čovjeka da obavlja zadatke, druži se i održava veze

“Ne radi se o jednoj bolesti već o terminu koji opisuje promjene u pamćenju, razmišljanju, te promjene u osobnosti koje mijenjaju ponašanje osobe“, pojasnio je dr. Scott Kaiser, direktor odjela za kognitivno zdravlje u bolnici Saint John’s Health te dodaje kako stanje može biti uzrokovani raznim bolestima i stanjima.

Medicinsko stanje, metabolički problemi, krvožilna oboljenja, a ponekad i infektivne bolesti mogu utjecati na stanice u mozgu i tako uzrokovati demenciju, napominje dr. Richard Isaacons, liječnik u New Yorku te pojašnjava kako i depresivna pseudodemencija može biti okidač jer ako je razina serotonina niska, osoba može imati problema s pažnjom – a ako je slaba koncentracija osoba će slabije pamtiti, što se može manifestirati kao demencija.

Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije. Alzheimerova bolest je neurološki poremećaj, specifični tip demencije, koji dovodi do laganog propadanja mozga, dovodeći do problema s pamćenjem, svakodnevnim funkcioniranjem i ponašanjem. Alzheimerova bolest je progresivna bolest mozga koja dovodi do laganog propadanja mozga. Simptomi Alzheimerove bolesti pojavljuju se postupno, kroz razdoblje od nekoliko godina i razlikuju se od osobe do osobe.

Alzheimer je najčešći tip demencije, otprilike u 60 posto slučajeva pacijent s demencijom ima i Alzheimerovu bolest, kaže Isaacons te dodaje kako je jedini razlog što se češće spominje Alzheimerova bolest znanost koja je tu najviše napredovala istraživanjima.

PRVI ZNAK DEMENCIJE

Problemi s pamćenjem su prvi znak demencije. Netko tko od nje boluje može zaboraviti nedavni važni događaj, imena, mjesta i gdje im se nalaze ključevi.

AKO ZABORAVLJATE OVU STVAR, MOŽE SE RADITI O DEMENCIJI

Problemi s govorom i zaboravljanje naziva predmeta mogu biti znak demencije.

“Osobe koje imaju Alzheimerovu bolest mogu imati problema s komunikacijom. Mogu stati usred rečenice i nemati pojma kako nastaviti razgovor, ili se mogu ponavljati. Mogu se mučiti s vokabularom, imenovanjem poznatih predmeta ili koriste krive nazive“, stoji u priopćenju Udruge za Alzheimer.

„Oni mogu koristiti i druge riječi ili pojašnjavati što bi mogla biti riječ koje se ne mogu sjetiti. To može biti toliko suptilno, da se teško primijeti“, dodaje je dr. Thomas C. Hammond, neurolog na institutu Boca Raton, Florida. Kako bi lakše podnosila ovo stanje, osoba se može povući i izolirati od društva.

KOJI SU DRUGI SIMPTOMI DEMENCIJE?

Prema riječima dr. Kaisera, drugi simptomi demencije mogu uključivati:

Gubite stvari i ne možete se sjetiti gdje ste ih ostavili

Problemi s vidom i snalaženjem

Problemi s rješavanjem zadataka, organizacijom i planiranjem

Opća zbunjenost

Problemi s koordinacijom

Loša poveznica između mjesta i vremena

Neobjašnjive promjene u osobnosti, poput depresije, anksioznosti

KADA JE POTREBNO POSJETITI LIJEČNIKA?

Ako vi ili netko koga znate upravo ima ove simptome. „Razni faktori mogu utjecati na zaboravljanje, a jedini način da sigurno znate radi li se o nečem ozbiljnijem, ili zaboravljate radi stresa i nesanice, jest da posjetite liječnika“, zaključuje Kaiser. prneosi “Ordinacija“.

