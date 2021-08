TEHNIKA KOJOM ISPALE PRŠLJENE VRAĆATE NA SVOJE MJESTO

Šta raditi sa raseljenim pršljenima? Aleksandar Drožennikov savjetuje da ih vratite na njihovo mjesto i čak govori kako to sami učiniti, prenosi “Dnevni“.

KAKO ISPALE PRŠLJENE VRATITI NA SVOJE MJESTO

Zašto su pršljenovi raseljeni (ispali)? Ne postoji definitivan odgovor, jer razloga je mnogo. Ponekad je dovoljno da se neuspješno istegnete da bi pršljen iskočio. To je često zbog napornog fizičkog napora, teškog dizanja ili naglih pokreta. Situacija se pogoršava ako je bilo povreda kičme, kao i ako osoba ima slab mišićni korzet.

Pomjeranje pršljenova najčešće se javlja u lumbalnoj regiji. To je zbog najvećeg opterećenja ovog odjeljenja, posebno u sedentarnom radu. Prvi znak pomjeranja pršljenova je bol u donjem dijelu leđa. Najbolje je problem riješiti u ovoj fazi prije nego što se situacija pogorša. Na kraju krajeva, pomeranje pršljenova u lumbalnoj kičmi povlači štipanje išijasnog nerva, a zatim bolove u nogama, ukočenost pokreta i stalni bol.

Pa, hajde da shvatimo šta da radimo ako osjećate bol u donjem dijelu leđa. Aleksandar Drožennikov nudi jednu divnu vježbu. Zahvaljujući njemu možete se osloboditi bolova u donjem dijelu leđa i vratiti pršljen na njegovo mjesto. Ispod će biti video u kome će iscjelitelj jasno pokazati vježbu, ali za sada, hajde da shvatimo tehniku.

Da biste izveli ovu vježbu, trebaće vam četiri mala, tvrda jastuka. Ako nema jastuka, čak će i hrpe knjiga ili bilo koje druge opcije biti dovoljne. Glavno je da imate dva uzvišenja visoka 30 centimetara. Ali pogledajmo primjer jastuka, morate ih postaviti na rastojanju od 50 centimetara jedan od drugog.

Sada treba da legnete na jastuke tako da je donji dio leđa u sredini, odnosno visi u vazduhu. Dođite u udoban položaj, opustite se i duboko dišite. Pokušajte da opustite sve mišiće. Sada duboko udahnite i izdahnite 10 puta, u potpunosti ispunjavajući pluća vazduhom i podižući čitavu kičmu. Ovo je neophodno kako bi se stege opuštale u blizini raseljenih pršljenova.

Sada podignite jednu nogu prema gore, protežući koljeno i nožni prst. Podignite što je više moguće kod bolova u donjem dijelu leđa. Nije potrebno to raditi na silu, već pokušajte da ga podignete do kraja. Polako spustite i podignite drugu nogu. Uradite to nekoliko puta. Zatim ponovite sve ponovo: 10 udisaja i izdisaja nakon podizanja nogu.

To treba da radite 30 minuta. Tada će se mišići potpuno opustiti, a pršljenovi će doći na svoje mjesto. Osjetit ćete kako bol i napetost prolaze. Ako osjećate lakoću, onda je sve uspjelo. Ako sami ne možete da ispravite pršljenove, trebate potražiti pomoć od specijaliste, to nikako ne odlažite.

POMJERANJE VRATNIH PRŠLJENOVA

Ljudi koji puno rade za računarom često imaju iščašenje vratnih pršljenova. To za sobom povlači ukočenost pokreta, kao i česte glavobolje, zamagljen vid i vrtoglavicu. I ovdje situaciju ne treba prepustiti slučaju, jer možete doći do tačke kada glava jednostavno prestane da se normalno okreće s jedne na drugu stranu.

Vratni pršljen se može umetnuti na svoje mjesto pomoću ista četiri jastuka. Jastuke treba postaviti bliže jedni drugima, na udobnoj udaljenosti. Lezite na jednu hrpu jastuka grudima, a drugu zamijenite ispod čela ili brade.

Dođite u udoban položaj i počnite da dišete, 10 dubokih udisaja i izdaha. Mišići su se opustili, sada povucite vrat naprijed, gledajući prema gore. Ispružite glavu naprijed, a ramena nazad. Tako će se pršljen vratiti na svoje mjesto.

A evo i videa koji smo obećali. U njemu će Aleksandar Drožennikov jasno pokazati tehniku izvođenja i reći zašto je vježba tako efikasna.

Ove vježbe treba raditi kada osjetite bol i napetost u kičmi. I u svakodnevnim vježbama, morate da uvedete vježbu Aleksandra Drozhennikov za poravnanje kičme. Pomoći će da se kičma uspravi i spriječi pomjeranje pršljenova. Testirano lično! Poslije nje postoji takva lakoća da je još lakše disati.

Mnogi ljudi pate od hroničnih bolova u leđima i ne rade ništa po tom pitanju. Dakle, ne bi škodilo svima nama da shvatimo da se bolovi u leđima ne mogu tolerisati. Morate da riješite problem čim se pojavi.

Vježbe kod kuće, specijalistička pomoć, dnevne vježbe – to je ono što samo treba da uradite. Na kraju, problemi sa kičmom povlače se uz pomjeranje unutrašnjih organa, što ne sluti na dobro. Pazi na sebe!

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

