Znak da vam je tijelo prepuno toksina: Ako vam se ovo događa, odmah doktoru, tijelo vam je puno otrova

Višak šećera, rafinisane žitarice, pržena i masna hrana, alkohol i kofein, prerađene namirnice s dodatkom niza hemikalija za produženje vijeka trajanja i pojačavanje ukusa, brza i suva hrana koja ne sadrži dovoljno vlakana, pa čak i sirove namirnice koje organizam inače teško vari, samo su dio liste namirnica koje opterećuju organizam.

Sve to treba povezati s činjenicom da mnogi piju premalo vode, koja je važna za probavu, razmjenu materija i izbacivanje toksina iz organizma, kao i s navikom da se hranimo neredovno, odnosno preskačemo obroke, što može biti razlog za usporavanje metabolizma.

Stoga ne čudi procjena da se tokom svih tih godina u crijevima akumulira oko 15 kilograma toksičnog otpada, koji treba izbaciti iz organizma, kako ne bi podstakao razvoj bolesti.

Još je Hipokrat govorio da “sve bolesti započinju u crijevima”, što danas podržavaju brojni ljekari i nutricionisti, nakon što su brojna naučna istraživanja pokazala da oslabljeni zidovi crijeva mogu dovesti do toga da mikrobi, otrovi i nesvarena hrana iscure u krvotok i izazovu upalne procese.

Danas se, na primjer, dobro zna da slaba i propusna crijeva mogu da izazovu probavne smetnje, nadutost, gasove, dijareju, ali i autoimune poremećaje, kao što su alergije, astma i artritis, ali i mentalne blokada, razne upale kože (ekcemi i akne), pa i mnoge ozbiljnije probleme.

Tako dugotrajna konzumacija masne i teško svarljive hrane, s previše šećera, kao i previše alkohola, mogu dovesti do bolesti jetre poznate pod nazivom masna jetra, kao i do pojave kamenja u žuči.

Problemi s jetrom mogu dovesti do čestih mučnina i povraćanja, bolova u području stomaka, taloženja masnoća oko struka, pa i do problema s kožom – od svraba, do promjene boje kože, odnosno karakterističnog žućkastog tena.

Toksini u organizmu mogu dovesti i do pojave sindroma policističnih jajnika, do problema u radu štitne žlezde, kao i do hronične bubrežne bolesti.

Ovo su najčešći znakovi da vam je tijelo puno toksina:

Akne i loš ten

Ishrana u kojoj prevladavaju prerađene namirnice, kao što su salame, umaci, gotovi obroci i slično, kao i namirnice s dodatim šećerom, mogu da izazovu upalne procese na koži koji se često očitavaju kao umorna koža puna nečistoća i akni. Uz promenu ishrane pripazite i na njegu lica.

Hronični umor i neraspoloženje

Hronični umor i nedostatak koncentracije su siguran znak da je vaš organizam preopterećen toksinima. Ako se ujutro teško budite, ili ste tokom dana toliko pospani da vam se čini da vam glava pada, iako ste noću odspavali dovoljno dugo, to je tipičan znak da u organizmu preovladava kiselost i da vam je potreban detoks. Ako ovo stanje zanemarite, može dovesti do ozbiljnih poremećaja u organizmu.

Česte glavobolje

Ako ste jedno veče “zaglavili” s društvom, prejeli se i popili više alkohola, gotovo je sigurno da ćete se ujutro probuditi s glavoboljom. Glavobolja je jedan od znakova da je vaše tijelo opterećeno toksinima, pogotovo ako se one ponavljaju često i traju duže vrijeme. To najčešće nisu teške glavobolje, nego neprijatna, tupa bol, slična glavobolji koja se javi kad je visoka vlaga u vazduhu i najčešće ne prolazi dok se ne odmorimo i odmaknemo od teške hrane ili pića.

Hronični bol

Hroničan bol koja traje dugo i boli “podmuklo”, obično se javlja kao simptom upale koja je nastala kao reakcija na nakupljanje toksina u određenom dijelu tijela. To može biti bol u vratu, leđima ili zglobovima, bol zbog upale u mokraćnim putevima, bubregu… Najčešće je riječ o “tihom” bolu koji nas opominje da nešto nije u redu.

Problemi sa spavanjem

Ako se noću dugo vrtite u krevetu i ne možete da zaspite, ili se budite usred noći i ne uspevate više da zaspite do jutra, a nema realnog razloga za to, to može biti znak nagomilanih otrova u organizmu. Dobro će vam doći više fizičke aktivnosti ili vježbanja tijekom dana, kao i topla kupka prije spavanja, kojoj ste dodali neko opuštajuće ulje.

Neprijatan miris tijela i zadah

Kad je vaše tijelo zagušeno toksinima i ne može da ih izbaci, to se može odraziti kroz neprijatan zadah i miris tijela. Loš zadah je rezultat bakterija i toksina koji se nakupe na jeziku, dok neprijatan miris nastaje zato što otrovi putem znoja isparavaju kroz kožu. Česti uzrok je previše brze hrane, kao i previše šećera u ishrani.

Alergije i osipi

Kad konzumirate nešto što vaše tijelo ne prepoznaje, ili doživljava kao napad na imuni sistem, mogu se javiti osipi, perut, mrlje na koži ili crvenilo. Pokušajte da vodite dnevnik ishrane i utvrdite na koje namirnice tako reagujete, pa smanjite njihovu upotrebu. Ako se ove reakcije javljaju često, svakako posjetite alergologa, kako biste utvrdili uzrok i odredili koje namirnice treba da izbjegavate.

Manjak energije i depresija

Ako tretirate svoje tijelo kao kantu za smeće, ne možete očekivati da se to ne odrazi i na raspoloženje. Manjak energije, umor, glavobolje i slaba koncentracija dovešće do toga da se osjećate loše, jer vaš organizam ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Uz promenu navika i ishrane, razmislite i o tome da li radite posao koji vas veseli i kakvim ste ljudima okruženi. Odmaknite se od onih koji su vječno nezadovoljni, frustrirani i ljuti, jer i to vam krade energiju.

Hormonska neravnoteža i slab libido

Lošim navikama i namirnicama koje smo nabrojali treba dodati i sve one uzroke trovanja organizma kojih često nismo svjesni. To su razne vrste hemikalija, koje posredno unosimo u organizam. Na primjer, vjerovatno ste već čuli da treba izbjegavati plastične boce na kojima ne stoji oznaka BPA free, koja označava da boca nije tretirana hemikalijama. BPA je poznat kao bisfenol A, hemikalija koja djeluje kao sintetički estrogen i može dospjeti u hranu ili tečnost koja je u tretiranoj plastiti sačuvana. To je tek jedan od primjera kako i nesvjesno možemo da budemo izloženi hemikalijama.

Podočnjaci i umorne oči

Ako ne spavate dovoljno, loše se hranite i izloženi ste povećanom stresu, mogli biste primetiti neke suptilne znakove trovanja – zamagljene oči i jako izraženi podočnjaci jedan su od znakova da bi trebalo da potražite pomoć. Svakako povećajte unos vode i uzmite vremena za odmor. Za svaki slučaj proverite i stanje bubrega, jer izraženi podočnjaci mogu biti znak poremećaja rada bubrega.

Stomačić koji ne možete da skinete

Ako imate izražene masne naslage oko stomaka i ne možete da skinete kilograme čak i ako se držite rigorozne dijete, to je znak da je poremećena pH ravnoteža u tijelu i da bi trebalo da alkalizujete tijelo. Jedan od načina je da povećate unos tečnosti, i to alkalizovane vode.

