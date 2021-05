Prepoznajte simptome i riješite se upale oka na prirodan način

Najčešći uzroci upale oka su:

virusne ili bakterijske infekcije

posljedica stranog tijela u oku

alergije

Upala oka kod novorođenčeta i male djece je česta pojava zbog dodirivanja očiju prljavim rukama ili drugim predmetima.

Upala oka se još naziva i konjuktivitis, a postoji nekoliko vrsta ove infekcije:

Vernalni konjuktivitis – upala konjuktive oka. Ovo je česta upala oka koja uglavnom pogađa djecu između 5-15 godina.

Virusni konjuktivitis – upala oka koja se javlja na rožnjači i vezivnom tkivu oka. Period inkubacije je nekoliko dana prije nego što se stanje razvije u akutni konjuktivitis. Može da se osjeti jača bol u očima i glavi. Obično traje nekoliko dana i prolazi bez liječenja.

Hronični konjuktivitis – Ova upala oka je hronični konjuktivitis koji je posljedica alergija i može se javiti bez objašnjenja. Hronična ili alergijska upala oka dolazi i prolazi sama od sebe.

Koji su simptomi upale ili infekcije oka?

Simptomi se mogu razlikovati u zavisnosti od toga šta je uzrokovalo infekciju oka. Najčešći simptomi kod svih vrsta upala oka su:

suzne oči

zamagljen vid

bol u očima i svrab u očima

osjetljivost na svjetlo

oticanje i crvenilo u očima

osjećaj grebanja u očima

Suhe oči takođe mogu izazvati upalu koja se manifestuje nadraženim očima i crvenilom beonjače. Osobe koje pate od upale očiju mogu imati i česte glavobolje.

Ukoliko imate infekciju koju uzrokuje virus ili bakterija, oči tada mogu postati crvene, suzne i ljepljive – imate osjećaj grebanja dok trepćete. Upala oka ove vrste je često povezana sa prehladom i grloboljom. Trajanje liječenja je obično od 5 do 7 dana, u zavisnosti od savjeta doktora.

Kod alergijske upale, oči mogu biti jako crvene, često jako svrbe, a može se pojaviti i otečenost. U ovome slučaju, ako osjetite bol u očima, fotofobiju, imate jako krvave oči ili poremećaj vida, to može biti posljedica ozbiljnije bolesti oba oka, poput akutnog glaukoma, keratitisa ili iritisa. U tom slučaju odmah potražite medicinsku pomoć.

Upala oka zbog kontaktnih sočiva

Obično upalu oka ne uzrokuju kontaktna sočiva, ali nepropisno postavljena, prljava ili umazana sočiva mogu da izazovu iritiaciju ili upalu oka koja se vidno manifestuje jakim crvenilom (tzv. CLARE – contact lens acute red eye). Takođe, pogrešno postavljena sočiva mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja očiju. Ukoliko želite sigurna sočiva preporučujemo da obavite odgovarajući pregled kod svog oftalmologa.

Svakodnevna briga o sočivima je važna u prevenciji česte infekcije oka. Izostankom pranja sočiva na njima mogu da završe razni virusi i bakterije koje mogu da vam stvore ozbiljne komplikacije. Ukoliko imate mjesečna sočiva vadite ih svaki dan i čistite, a kod dnevnih sočiva potrebno je i dnevno mijenjanje. Nikako ne bi trebalo da se spava sa sočivima u očima.

Liječenje upale oka zbog kontaktnih sočiva se obično odvija tako što se prestaje sa nošenjem sočiva određeno vrijeme i nalaže se upotreba kapi za podmazivanje očiju.

Prevencija infekcije oka

Savjeti u smislu održavanja lične higijene, ne dijeljenja peškira sa drugim osobama, ne dodirivanja očiju prljavim rukama i sl. su važni kako bi se preventivno djelovalo na ovo upalu ili infekciju oka.

Budući da znamo da je konjuktivitis zarazno oboljenje, djeca ukoliko imaju ovu upalu oka, preporučuje se da ostanu nekoliko dana kod kuće kako bi se spriječilo širenje zaraze na druge. Ukoliko postoji infekcija oka, slučaj je da se kod djece i beba javi i povišena temperatura. Da biste svome djetetu ublažili nelagodu upale, preporučuje se čišćenje oka oblogom mlake vode.

Ako se upala oka pogorša ili ne prolazi, treba da kontaktirate oftalmologa radi pregleda i eventualne adekvatne pomoći u daljem tretmanu liječenja.

Liječenje upale oka kod odraslih i djece

Upala oka koju uzrokuje virus obično se zaliječi sama od sebe nakon sedmicu dana. Čak i bakterijska infekcija oka nestane u roku od dvije sedmice. Međutim, neke bakterijske infekcije oka bi trebalo da liječimo antibioticima. U periodu kada se liječi upala oka važno je misliti i na druge i držati određenu fizičku distancu kako infekcija ne bi prešla na druge osobe.

Ako se vaše dijete ne riješi upale oka u roku od pet dana ili ako je vrlo ozbiljna, potrebno je kontaktirati ljekara. Tretman ispiranja očiju mlakom vodom je takođe učinkovito rješenje kod nekih upala jer ublažava nelagodu.

Jedna od stvari koju biste definitivno trebali da izbjegavate kod upale oka jeste nanošenje šminke na lice. Važno je da se vaše oči odmaraju tokom upale oka kako se ona ne bi ponovila. Mast za oči se koristi kod liječenja upale oka, a takođe postoje i kapi za oči bez recepta koje mogu ublažiti upalu očiju te djeluju kao masti. Kućni lijek za upale oka je pranje mlakom vodom ili fiziološkom otopinom, fiziološku otopinu možete napraviti sami kod kuće. Preporuka je da svakodnevno mijenjate jastučnice zbog zadržavanja virusa i bakterija na njima.

Liječenje suvog oka

Zbog nedostatka prirodnih suza u oku dolazi do sušenja očiju, odnosno rožnjače oka što onda izaziva jaku iritaciju. Ovaj problem možete da riješite tretmanom ukapanja vještačkih suza u obliku gelova ili kapi koje možete da kupite u svakoj apoteci. Takođe, u prevenciji suvog oka važno je i pravilno nošenje sočiva ukoliko ih imate, naročito ukoliko su u pitanju meka sočiva.

Liječenje upale oka na prirodan način

Kada je riječ o prirodnim ili alternativnim lijekovima za upalu oka, postoji nekoliko tretmana koje možete da praktikujete. Ovdje vam donosim nekoliko savjeta kako na prirodan način možete liječiti upalu konjuktive oka.

Tretman vodom

Voda je prirodan, jednostavan i jeftin način na koji se može liječiti upala oka. Hladni oblog na zahvaćenom oku može pomoći pri zacjeljivanju i pružiti osjećaj olakšanja. Važno je ne pritiskati oko već da obloga bude blago položena na zahvaćeno oko. Korištenu oblogu ne koristiti u sljedećem tretmanu. Tretman hladnim oblogama možete da praktikujete nekoliko puta u toku dana kod liječenja upale oka.

Čaj od crvene ehinacee

Ovaj čaj jedan je od prirodnih sastojaka za jačanje imunološkog sistema koji se bori sa virusima i bakterijama i uz pomoć kojeg se može liječiti upala oka. Čaj ehinacee može da se koristi kao prevencija ili tretman, ali samo na kratak period dok ne osjetite poboljšanje. Kod konjuktivitisa, preporuka je da ovaj čaj ispijate pomalo u toku dana.

Obloge od kamilice

Kamilica je djelotvorna biljka kojom se liječi upala oka jer ima protuupalna i antiseptička svojstva koja ublažavaju simptome upale oka i ubrzavaju oporavak. Pripremite čaj od kamilice i nanosite ga na oči umakanjem peškira u tekućinu. Na taj način čaj djeluje na kapke i oči apsorbiraju tekućinu. Koristite oblog 2-3 puta dnevno kada liječite infekciju ili upalu oka.

Održavanje lične higijene

Jedna od najvažnijih stvari kod njege i zdravlja naših očiju jeste održavanje lične higijene. Pravilna higijena je važna za liječenje upale oka, ali takođe i za sprečavanje širenja infekcije.

