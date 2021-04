Koliki je rizik od krvnih ugrušaka kod cjepiva Pfizera i Moderne?

Kolebanje je razumljivo, ali…

Zdravstvene agencije i organizacije, kako svjetske tako i nacionalne, poput WHO-a, CDC-ja, EMA-e i HALMED-a, nastoje objasniti ljudima koji se trebaju cijepiti da je rizik od necijepljenja mnogo veći od rizika cijepljenja, odnosno da su koristi od cijepljenja mnogo veće od rizika od nuspojava.

No budući da ljudi u nekim zemljama imaju mogućnost biranja cjepiva, za očekivati je da će biti onih koji će se odlučiti za cjepiva koja im se čine sigurnijima. Ljudi pritom odgađanje cijepljenja ne doživljavaju kao veliku ugrozu jer se uvijek nadaju da će moći izbjeći obolijevanje kao što su ga izbjegli do sada. Zašto ne pričekati još koji tjedan pa se cijepiti cjepivom po vlastitom izboru? Oni najkolebljiviji mogu čak zaključiti da im je najmanji rizik da se uopće ne cijepe, nego da puste da se drugi masovno procijepe pa će i necijepljeni biti zaštićeni kolektivnim imunitetom.

Rizik od odgađanja cjepiva veći je nego rizik od cijepljenja

No svi rezultati znanstvenih istraživanja koja se posljednjih dana provode na tu temu govore suprotno – veći je rizik ne cijepiti se nego se cijepiti, i to ne samo za najstarije nego čak i za one srednje dobi.

Jedna takva nova analiza objavljena je ovih dana u časopisu The Scientist: https://www.the-scientist.com/news-opinion/blood-clot-risk-from-covid-19-higher-than-after-vaccines-study-68675

Prema studiji koju su proveli znanstvenici sa sveučilišta u Oxfordu, dijagnoza covida-19 povezana je sa šansama 39 na milijun za razvoj rijetkog stanja krvnih ugrušaka, dok je šansa za iste probleme nakon primanja mRNA cjepiva Pfizera ili Moderne oko 4 na milijun. Ovi rezultati povećavaju zabrinutost da obustavljanje primjene cjepiva poput AstraZenece i Johnson & Johnsona uzrokuje veću štetu od koristi jer mnogi ljudi ostaju bez zaštite od virusa SARS-CoV-2.

Prošlog mjeseca neke su europske zemlje zaustavile upotrebu AstraZenece zbog zabrinutosti za rijetka zgrušavanja krvi. Europska agencija za lijekove (EMA) kasnije je objavila da je cerebralno-venska sinusna tromboza (CVST, poznata i kao cerebralna venska tromboza ili CVT) izuzetno rijetka nuspojava cijepljenja. Nakon toga su američke zdravstvene vlasti preporučile pauzu u cijepljenju Johnson & Johnsonom nakon što je kod nekolicine cijepljenih dijagnosticirano zgrušavanje krvi. Federalne zdravstvene agencije istražuju je li ono povezano s cjepivom. EMA je konačno nedavno objavila da problemi s grušanjem jesu rijetka nuspojava cijepljenja Johnson & Johnsonom, no da je korist od cijepljenja još uvijek mnogo veća od rizika.

Usporedba cjepiva i covida-19

U novom istraživanju znanstvenici su koristili bazu elektroničkih medicinskih kartona pacijenata sa sjedištem u SAD-u kako bi utvrdili rizik od nastanka krvnih ugrušaka nakon cijepljenja naspram istih problema nakon infekcije. Od 513.284 bolesnika s covidom-19, 20 ih je CVST razvilo u roku od dva tjedna nakon dijagnoze. Dvoje od 489.871 pacijenta koji su primili mRNA cjepivo razvilo je CVST. Radi kontrole, istraživači su također analizirali rizik od razvoja CVST-a unutar dva tjedna nakon dijagnoze gripe, koji je bio nula na milijun.

Autori navode da je najnovija procjena EMA-e da je rizik da se CVST pojavi nakon cijepljenja AstraZenecom oko 5 na milijun. Studija se nije bavila cjepivom Johnson & Johnsona.

“Došli smo do dva važna zaključka”, rekao je koautor studije Paul Harrison za CBS News.

“Prvo, covid-19 značajno povećava rizik od CVST-a, čime povećava popis problema sa zgrušavanjem krvi koje ta bolest uzrokuje. Drugo, rizik od covida-19 veći je nego što je zabilježen kod postojećih cjepiva, čak i za mlađe od 30 godina. To je nešto što bi trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja odnosa između rizika i koristi od cijepljenja.”

Covid-19 uzrokuje grušanja čak i kod mladih bez simptoma

Studija nije prva koja covid-19 povezuje s povišenim rizikom od nastanka krvnih ugrušaka. Aaron Petrey, imunolog sa Sveučilišta Utah koji nije bio uključen u studiju iz Oxforda, u e-poruci Scientistu piše da je rizik za zgrušavanje u oba slučaja, i kod covida-19 i kod cjepiva protiv njega, povezan s protutijelima koja se zovu trombocitni faktor 4.

“Mislim da je široki zaključak iz ovog rada točan te da je rizik od zgrušavanja značajno veći kod covida-19 jer tu ima više mehanizama koji svi djeluju zajedno, što može rezultirati koagulopatijom – od oštećenja endotela do hiperreaktivnosti trombocita i oluje citokina povezane s covidom-19, između ostalog”, piše Petrey.

“Postoje brojna istraživanja koja pokazuju da je covid-19 izrazito protrombotično stanje, a posljedica toga je da se tromboza i moždani udar javljaju čak i kod mladih zdravih osoba koje imaju blage simptome nakon infekcije. Rekao bih da je korist unatoč tome mnogo više na strani cijepljenja, iako, kako autori ističu u radu, nisu uspoređivali različite rizike i koristi između različitih cjepiva”, dodao je.

Pfizer odbacuje mogućnost da njegovo cjepivo uzrokuje grušanja

U izjavi poslanoj Scientistu Pfizer je osporio nalaz studije prema kojem su mRNA cjepiva povezana s malim rizikom od CVST-a.

“S više od 200 milijuna doza koje su primijenjene globalno, Pfizer je proveo sveobuhvatnu procjenu prikupljenih podataka o sigurnosti za cjepivo Pfizer/BioNTech BNT162b2, koja nije pružila dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti da su arterijski ili venski tromboembolični događaji, s trombocitopenijom ili bez nje, rizici povezani s primjenom našeg cjepiva protiv covida-19”, poručuju iz Pfizera.

U izjavi se napominje da nedavne analize američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti te britanske regulatorne agencije za lijekove i zdravstvene proizvode također nisu utvrdile povezanost između cjepiva Pfizer i krvnih ugrušaka.

Studija nije pokazala rizike i koristi po dobnim skupinama

Mary Cushman, profesorica medicine sa Sveučilišta u Vermontu koja se specijalizirala za hematologiju i nije bila uključena u studiju, kaže da njeni nalazi također podržavaju tezu o povezanosti covida-19 i abnormalnih poremećaja zgrušavanja krvi.

No ona u e-poruci Scientistu upozorava da autori ovog rada nisu proveli kontrolu za “važne čimbenike rizika za CVST ili vensku tromboemboliju poput dobi, koji bi se mogli razlikovati među skupinama od interesa (covid-19, gripa, cjepivo), pa je teško u potpunosti protumačiti rezultate”.

Britanska studija rizika i koristi od cijepljenja AstraZenecom

U ovom kontekstu zanimljive su britanske analize koje otkrivaju koristi i rizike po dobnim skupinama.

Budući da smo ih na Indexu već predstavili, ovdje ćemo ih samo ponoviti. Ponovno prilažemo i tablice (gore i dolje) koje predstavljaju različite rizike za različite dobne skupine, koje su svrstane po izloženosti riziku obolijevanja.

Prema podacima britanske agencije za lijekove (MHRA), do 31. ožujka u Velikoj Britaniji zabilježeno je 79 izvještaja o stvaranju krvnih ugrušaka popraćenih niskim brojem trombocita, i to kod ljudi koji su primili prvu dozu AstraZenece.

Među njima umrlo je 19 osoba, no nije utvrđeno što je točno uzrok svakog pojedinog slučaja.

Od 79 slučajeva 51 se dogodio kod žena, a 28 kod muškaraca, u dobi od 18 do 79 godina. Većina umrlih bila je u dobi između 30 i 60 godina, dok su tri smrti zabilježene kod osoba mlađih od 30.

Od 19 smrtnih slučajeva 14 se dogodilo kod osoba koje su imale trombozu moždanih vena i venskih sinusa (CVST), a pet kod osoba s trombozom.

Na temelju prikupljenih podataka MHRA je zaključila da je vjerojatnost rijetkih slučajeva tromboze oko 1 na 250.000 cijepljenja, odnosno 0.0004%.

Je li rizik vezan za dob ili spol?

EMA je objavila da je većina smrtnih slučajeva zabilježena kod žena mlađih od 60 godina. No ovaj podatak treba uzeti s određenom rezervom jer je jasno da je u svim zemljama u prvom valu cijepljeno uglavnom medicinsko osoblje, a u njemu je udio žena mlađih od 60 godina vrlo velik.

EMA i HZJZ stoga napominju da za sada nije moguće pouzdano utvrditi postojanje povezanosti teških nuspojava s nekom dobnom skupinom ili spolom. No prema podacima centra Winton Centre for Risk and Evidence Communication, koje prenosi Sky News, rizik teških nuspojava cijepljenja pada s dobi, a poznato je da rizik od covida-19 naglo raste s dobi (pogledajte tablice gore i dolje). Podaci su prikupljani u vrijeme kada je incidencija covida-19 u Velikoj Britaniji bila oko 2 na 10.000.

Koliki su rizici grušanja krvi kod oboljelih od covida-19?

Poznato je da sama bolest covid-19 može uzrokovati grušanje krvi. Štoviše, ono je relativno često čak i kod osoba koje covid-19 prebole bez simptoma.

Prema britanskim stručnjacima to izgleda ovako:

• Covid-19 uzrokuje moždane udare kod 1.6% oboljelih od covida-19

• Plućna embolija javlja se kod 7.8% oboljelih

• Duboka venska tromboza u nogama javlja se kod 11.2% oboljelih

• Trombocitopenija, odnosno smanjenje broja trombocita, javlja se kod oko 30% oboljelih, prenosi index.

Facebook komentari