Ovi simptomi otkrivaju da bol u trbuhu nije ‘normalna’: Obratite pažnju

Večerali ste ćevapčiće s lukom i sad ispaštate zbog ove male nesmotrenosti. Ili možda niste mogli odoljeti torti sa sirom premda ne podnosite najbolje mliječne proizvode? U ovakvim slučajevima za očekivati je da će vam se želudac pobuniti i da će se pojaviti uobičajeni simptomi nelagode, mučnine pa čak i bolovi. Međutim, što kad se bol u trbušnoj šupljini pojavi niotkuda? Ponekad je bol vrlo jaka ili toliko dugo traje da sigurno ne može biti povezana s obrokom koji ste pojeli.

1. JAKA BOL NAKON MASNOG OBROKA

Ukoliko vam se nakon obroka s velikim udjelom masnoća trbuh udvostruči, moguće je da upravo proživljavate napadaj žučnog mjehura. Žene su tome osobito sklone, a najrizičnija skupina su dame u četrdesetim godinama s prekomjernom tjelesnom težinom.

Kod napada bol se naglo pogoršava nakon obroka i traje između 30 i 60 minuta, nakon čeka se može povući pa opet pojaviti. S vremenom se njezin intetnzitet pojačava i ne posustaje.

2. GRČEVI U DONJEM DIJELU TRBUHA POPRAĆENI PROLJEVOM ILI ZATVOROM

Ovo može biti znak da bolujete od sindroma iritabilnog crijeva. Najčešće pogađa mlađe žene, ali prisutan je u općoj populaciji. Simptomi ovog poremećaja mogu se držati pod kontrolom pravilnom prehranom, prihvaćanjem zdravih životnih navika i izbjegavanjem stresnih situacija. U nekim slučajevima potrebna je terapija lijekovima.3. BOLOVI ISPOD PRSNOG KOŠA

Osjetite li neugodnu, probadajuću bol ili pritisak u gornjem dijelu trbušne šupljine, odmah ispod rebara, to može ukazivati na probleme sa srcem.

Ukoliko je bol uporna i osjećate da ne možete udahnuti punim plućima vrijeme je da potražite mišljenje liječnika. Mnogi ljudi ove bolove povezuju sa žgaravicom i drugim probavnim problemima. Premda to može biti istina, ukoliko bolujete od dijabetesa ili hipertenzije nalazite se u rizičnoj skupini i trebali biste čim prije posjetiti liječnika.

4. SNAŽNA AKUTNA BOL U DONJEM DESNOM DIJELU TRBUŠNE ŠUPLJINE

Iznenadna bol u donjem dijelu trbušne šupljine može biti znak upale slijepog crijeva osobito ako je popraćena visokom temepraturom. Bol najčešće počinje u zoni pupka i s vremenom se pogoršava.

Ako bolovi postaju sve jači i ne posustaju, a popraćeni su povraćanjem i zatvorom to je znak da odmah krenete u hitnu ambulantu. Upala slijepog crijeva liječi se operativnim putem, a ukoliko ne reagirate na vrijeme može završiti smrtnim ishodom.

5. NEJASNA BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA POVEZANA S MUČNINOM I PODRIGIVANJEM

Kod starijih pacijenata nejasna bol u srednjem i gornjem dijelu trbušne šupljine, popraćena mučninom i podrigivanjem, može biti simptom srčanog udara. Najobičniji EKG ili srčani markeri (troponin) mogu u ovom slučaju spasiti život.

Povraćanje koje se javlja u kombinaciji s bolovima u leđima ili čeljusti te kratkim dahom može ukazivati na stanje opasno po život.

6. IZNENADNA I TEŠKA BOL U ŽELUCU

Kad se iznenada pojavi jaka bol u srednjem dijelu trbušne šupljine, osobito kod osoba s peptičkim ulkusom ili onima koji u većim dozama uzimaju aspirin ili protuupalne nesteroidne lijekove, ovo stanje može ukazivati na perforaciju.

Prisutnost slobodnog zraka i želučanog sadržaja u trbušnoj šupljini može dovesti do stanja poznatog kao peritonitis. To može dovesti do septičkog šoka kao posljedice kontaminacije u trbušnoj šupljini. Ovo stanje zahtijeva operativni zahvat kako bi se zatvorilo curenje.

7. BOL U LIJEVOJ ILI DESNOJ DONJOJ STRANI TRBUŠNE ŠUPLJINE KOD ŽENA

Osjetite li iznenadnu bol u ovom području to može upućivati na puknuće ciste na jajniku, ako ste u sredini menstrualnog ciklusa.

Osjetite li naglu, jaku bol u zdjelici, a moguće je da je praćena mučninom i povraćanjem u pitanju bi mogla biti torzija jajnika (uvrnuće jajnika i dijela jajovoda). Odmah potražite pomoć u najbližoj ambulanti hitne medicine. Danima ili, ponekad tjednima prije nagle boli, mogu se pojavljivati bolovi koji nalikuju na kolike. Nemojte ih zanemariti.

Ovo su najčešći simptomi raka bubrega na koje morate reagirati te rizični faktori za razvoj bolesti

8. BOL POPUT PROBADANJA NOŽEVIMA U DONJEM DIJELU TRBUŠNE ŠUPLJINE

Bol koja se širi cijelim donjim dijelom trbušne šupljine, praćena mučninom, povraćanjem, temperaturom i drhtanjem može biti simptom bubrežnih kamenaca. Za dijagnozu je potrebno napraviti ultrazvuk ili CT, a lijekovi protiv bolova pomoći će u olakšavanju stanja. Ukoliko je bol nepodnošljiva i konstantna biti će potrebni jači narkotici. Da bi olakšali prolazak velikim kamencima liječnici pacijentima daju alfa blokatore jer opuštaju krvne žile i pojačavaju protok krvi.

9. BOL U DONJEM LIJEVOM DIJELU TRBUŠNE ŠUPLJINE KOJA SE POGORŠAVA KAD SE KREĆETE

Bol u ovom području može značiti da imate divertikulitis – upalu malih vrećica sluznice na debelom crijevu. Uobičajeni tretman uključuje antibiotike i omekšivače stolice kako bi se smanjio rizik od nastanka apscesa,piše Ordinacija

Facebook komentari