Ljekari o COVID-u i liječenju antibioticima: “Više štete nego koristi

“Bez recepta se antibiotik ne može kupiti u apotekama, ali svi se snalaze na raznorazne načine da dođu do njih. Sumamed je predstavljen kao lijek koji će izliječiti koronu. Svi posežu za njim. Vjerovatno je to više iz straha da se dođe bar do nekog lijeka jer naše zdravstvo je takvo kakvo jeste, ne možemo lako do doktora doći, veliki je priliv pacijenata u primarne zdravstvene ustanove”, govori ona.

Ističe da antibiotik u ovom slučaju može više štetiti, međutim, Šahman navodi da razumije građane koji teže da dođu do antibiotika.

“Tableta za smirenje”

“Svi su antibiotici na listama, svi se mogu dobiti na recept ali naši građani hoće nekada i bez recepta, odnosno da plate samo da dođu do tog lijeka. Njima u nekom momentu znači da uzimaju neke tablete, da uzimaju antibiotik i to im dođe kao neka tableta za smirenje, jer uzimaju neku terapiju. Svi se plaše odlaska u bolnicu, svi se plaše tog nekog krajnjeg ishoda.

U Kliničkom centru u Sarajevu imamo slučaj da ne možete dobiti informaciju o situaciji vašeg oboljelog, ili dobijete pogrešnu informaciju. Građani su uplašeni i zato posežu za antibioticima koji mogu da donesu više štete nego koristi”, poručuje.

Šahman navodi da se vrlo često uzima kombinacija dva antibiotika. prenosi “Radiosarajevo“.

“Kod nas se odmah ide na Sumamed, odmah se ide na neke jače antibiotike, vrlo često i dva antibiotika koji samim tim obaraju imunitet koji je potreban za borbu sa ovom bolesti.”

Doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, infektolog u Klinici “dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, ističe da je COVID virusna bolest i nijedan antibiotik neće pomoći, a može napraviti štetu.

Antibiotici ne pomažu

“Važno je educirati građane o tome da je covid virusna bolest, da antibiotici ne pomažu. Antibiotici nisu tablete za smirenje i oni mogu napraviti potencijalnu štetu pacijentu”, objasnio je on.

Kako antibiotici rade štetu pacijentu sa COVID-om?

“Vrlo jednostavno. Primjena antibiotika u našim crijevima radi selekciju uzročnika, u slučaju kad dođete u bolnicu zbog COVID-a, imat ćete veću šansu za dobiti bolničku infekciju. Zbog toga ne treba uzimati antibiotike rano u toku bolesti.

Kad dođete u bolnicu zbog teškog kliničkog oblika doktori će procijeniti trebaju li vam dati intravensku terapiju ili ne trebaju. 95 posto pacijenata kod dolaska u bolnicu ne trebaju antibiotik, nalazi upućuju samo na virusnu upalu pluća. Iznimno tu i tamo neko možda ima bakterijsku infekciju koja je povezana sa COVID-om.”

