ŠKRIPANJE ZUBIMA (BRUKSIZAM): Uzroci, simptomi, liječenje

Što uzrokuje ruksizam ili škripanje zubima

Nije u potpunosti definirano što uzrokuje bruksizam, no najčešće je kombinacija psiholoških, fizičkih i genetskih faktora. Nekoliko ga stvari može uzrokovati:

stres – najčešći uzrok šripanja zubima, bruksizam uglavnom prođe skupa sa smanjenjem razine stresa

dob – bruksizam je češći kod male djece

karakter – hiperaktivni ili agresivni ljudi češće pate od ovog problema

lijekovi – bruksizam može biti nuspojava određenih lijekova

genetika – škripanje zubima može također biti nasljedno

Simptomi bruksizma

Bruksizam je zapravo simptom sam po sebi, no ovaj problem često dolazi s drugim simptomima.

Bruksizam često dolazi u kombinaciji s drugim poremećajima spavanja poput hrkanja i pauzama u disanju.

Ljudima koji pate od bruksizma najčešće su to prvi put čuli od svojih partnera. No mogu i sami to primijetiti ako se ujutro bude s bolovima u čeljusti, glavoboljom, bolovima zubi ili oštećenom zubnom caklinom – kod nekih ljudi čak dođe i do napuknuća zuba.

Liječenje bruksizma

Ne postoji konkretan lijek za bruksizam, no nekoliko stvari može pomoći:

udlage za zube – mogu spriječiti oštećenje zubi, no ne rješavaju bol u čeljusti i glavobolje

smanjenje razine stresa – ako smanjenje razine stresa nije tako jednostavno, nije loša ideja posjetiti psihologa

lijekovi za opuštanje mišića – doktori ih mogu preporučiti u nekim slučajevima, no ne pomažu svima

botoks – injekcije botoksa mogu biti zadnje rješenje kod težih slučajeva

Smanjivanje razine stresa je prvi korak u borbi protiv bruksizma, no svakako biste trebali posjetiti stomatologa za stručni savjet.

Savjeti za sprječavanje bruksizma – kako spriječiti škripanje zubima?

ne koristite supstance poput alkohola ili kave prije spavanja

odmarajte kroz dan

stabilizirajte vaš ciklus spavanja, prenosi zubo.hr.

