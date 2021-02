Kad KOLJENO KRCNE, VILICA PRESKOČI, ŽELUDAC ZAKRČI: Evo šta nam TIJELO PORUČUJE KROZ ZVUKOVE!

Ljudsko telo je veliki skup mišića i kostiju, nadopunjeno mesom, krvnim sudovima, organima i nervnim sistemom – barem tako jednostavno možemo da objasnimo.

Svakodnevno smo u pokretu i svakodnevno koristimo svih 752 mišića u telu, a naše kosti su pogodne “rđanju”, odnosno što smo stariji, to su one mekše i sklonije povredama.Naše telo može i da nam pokaže da nešto nije u redu pre nego što dođe do ozbiljnijeg i težeg problema. Baš zato, potrebno ga je slušati i reagovati na zvukove koje ono proizvodi, a pogotovo ne smete da ignorišete bolove koji se pojavljuju uz zvukove.

Zvukovi iz želuca

Naš želudac najčešće proizvodi zvuk krčanja kada smo gladni, ali ti zvukovi su propraćeni i osećajem gladi. Ali, želudac se može čuti i kada samo vari hranu, tečnosti ili kada vazduh prolazi kroz creva. Za zvukove je zaslužna peristaltika, pri čemu dolazi do kontrakcije mišića cevastog organa koji pritiska i usmerava hranu prema izlaznom otvoru.

Zvukovi u želucu mogu nastati i tek ako pomislimo, vidimo ili osetimo hranu – jer mozak šalje signale u stomak i creva koji pokreću probavu.

Uzrok krčanja može biti i alergija na hranu, lekovi, pogotovo laksativi, ali i čir na želucu, hernija ili infekcija. Uz ova stanja, krčanje u želucu nije jedini simptom, već se pojavljuje i krv u stolici, bol u stomaku, a može se videti ili osetiti otok. U tim slučajevima je potrebno posetiti doktora.Preskakanje i škljocanje vilice

Do preskakanja i zvuka škljocanja vilice dolazi najčešće zbog disfunkcije viličnog zgloba, odnosno najčešće dolazi do pomerenog diska kojem je potreban taj “klik” da se namesti.

Škljocanje, škripanje ili pucketanje u temporomandibularnom (viličnom) zglobu simptomi su poremećaja unutar zgloba. Javljaju se ako je disk, koji sprečava trenje između zglobnih tela, van svog normalnog položaja. Prilikom otvaranja usta i lateralnih kretnji, zglob klizi u svoj normalni položaj, uz pojavu škljocanja. Zglobni zvukovi su za pacijente neprijatni, ali ako se uz njih ne javlja bol ili ograničenje kretanja donje vilice, nema potrebe za terapijom. Ako do nje dođe – treba posetiti stomatologa i ortodonta, kako bi se utvrdilo šta izaziva ovaj problem, jer je nekada potrebno samo “namestiti” da se zubi spajaju na pravilan način. Problem vilice može biti i njeno “zaključavanje”, odnosno da vilicu odjednom ne možete da pomerite, a kada i uspete pojavljuje se veliki bol.

Uzrok ovih problema može biti i sindrom viličnog zgloba, koji kod nekih može biti bezbolan i prolazan, dok kod drugih može izazivati intenzivne bolove, kao i njihovo širenje u lice, vrat i ramena.

Lečenje zglobnih položaja uključuje fizikalne vežbe, izradu uloška za imobilizaciju, analgetike. Preporučuje se da izbegavate jako otvaranje usta i druga ekstremna kretanja; zevanje, snažno griženje hrane…

Pucketanje, zvonjava ili pulsiranje u ušima

Zvonjava, šum i pulsiranje u uhu stručno se naziva tinitus, a zvukovi mogu biti konstantni ili se pojavljivati u intervalima. Osim zvonjave i šumljenja, možete čuti i zujanje, cvrčanje i zviždanje, a razlog može biti preterana osetljivost na normalan zvuk, a može da uzrokuje nemogućnost spavanja, kao i nemogućnost koncentracije.

Kod tinitusa, potrebno je vežbati kako bi se podstakla bolja cirkulacija u mozgu, odnosno povećao krvotok u glavi, kao i smanjiti količinu soli u ishrani. Ako vam ovi zvukovi onemogućuju svakodnevno normalno funkcionisanje, posetite otorinolaringologa koji će pregledati radi li se o infekciji, problemu s unutrašnjim uhom, a za lečenje vam mogu biti propisani antibiotici, kao i kapi.Pulsiranje u uhu

Za pulsiranje u uhu uzrok može biti prevelika konzumacija kofeina, alkohola i slatkiša, kao i stres, a pacijentima se u ovim slučajevima savetuje relaksacija i izbegavanje konzumiranje proizvoda koji su i sami uzrok pulsiranja. U ovim slučajevima, krvni pritisak raste do te mere da ga možemo čuti, a to vam je odličan znak da vam treba odmor!

Ako ne ignorišete ovu pojavu, na vreme možete lečiti ili zaustaviti pojavu težih kardiovaskularnih, odnosno srčanih, problema.

Škljocanje u kolenima

Može se javiti zbog preskakanja ligamenata ili tetiva preko koštanih ispupčenja. Kao i drugi navedeni “zvukovi tela”, nije ozbiljno ako ne osetite slabost u kolenima i popratni bol. Može doći i do toga da koleno ne možete da pomerite.

Kako bi se ovi uzroci rešili, važno je najpre posetiti lekara kako bi se sprovela dijagnoza i slikanje, a savetuje se i vežbanje kako bismo ojačali kolena i mišiće. Važno je zagrejati se pre vežbanja, kao i nakon njih istegnuti, kako ne bi došlo do povreda pre ili nakon vežbanja,piše Stil

Škljocanje u vratu i leđima

Škljocanje u vratu i leđima svakodnevica je onih koji većinu dana provedu sedeći i pri tome se nepravilno drže. Takođe, razlog može biti generalna napetost zbog stresnog posla. Škljocanje u vratu može biti posledica bolnog sindroma vratne kičme, a u tim slučajevima bol može početi da se širi prema ramenima, kao i prema grudnom košu. Bol u vratu može se proširiti sve do prstiju, u kojima možete osećati trnce.

Kada “škljocamo” vrat i leđa, dolazi do trenutnog smanjivanja napetosti mišića i vrata ili leđa, ali ne treba ignorisati glavne uzroke ovog bola. Pokušajte da se više krećete, ili barem opustite kako bi i vaši vratni i leđni mišići mogli da odmore.

