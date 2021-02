5 stvari koje svaka žena mora da zna o grliću materice: Kako prepoznati rak ali i promjene prije karcinoma!

Rak grlića materice se razvija uglavnom vrlo sporo i u prvim fazama je njegova izlječivost veoma visoka. Prvi signal da se na grliću događaju premaligne promjene može se uočiti testom “papanikolau” (često se označava skraćenicom PAPA ili čak samo PA).

Pročitajte na koje simptome treba da obratite pažnju, kada i koliko često treba da radite PAPA test, kao i šta znače njegovi rezultati.

1. Svaka žena treba redovno da odlazi na ginekološki pregled koji uključuje i uzimanje brisa za “papanikolau” test jednom godišnje. Ginekolozi smatraju da, ako nema nikakvih promjena niti simptoma, te je nalaz uredan, PAPA test može da se obavlja i na svake dvije godine.

2. U sklopu pripreme za ovaj test, veoma je važno da se vagina ničim ne ispira kao i da žena nema se*sualne odnose 48 sati prije uzimanja brisa. Generalno, ispiranje vagine se uopšte ne savjetuje, a za ovaj konkretan test je izuzetno važno da materijal koji će ginekolog uzeti sa grlića sadrži sve važne ćelije za analizu. Nikada se ne radi tokom menstruacije niti bilo kakve ginekološke terapije – pacijentkinja ne smije da koristi vaginalete.

3. Rezultati brisa se klasifikuju po grupama – od I do V. Prva i druga PAPA grupa označavaju normalan rezultat i test se može ponoviti za dvije, a sljedeći put za 3 godine – prema planu skrining programa u Srbiji. Medicina kaže da od početka prvih promjena pa do razvoja karcinoma može proći između 10 i 15 godina. Međutim, ovaj test je bezopasan, tako da ga možete ponavljati koliko god često vi to želite.

Ako je rezultat PA III grupa, moguće je da je uzrok neka infekcija ali i pojava premalignih ćelija, tako je je neophodno dodatno ispitivanje. Kolposkopija je često dovoljna da dopuni podatke za dijagnozu, a dobro je uraditi i provjeru eventualne infekcije HPV (humani papiloma virus) koji je jedan od najčešćih uzročnika karcinoma grlića materice.

Rezultat u IV i V grupi su izuzetno sumnjivi i ukazuju na karcinom, ali za konačnu dijagnozu neophodno je uzeti uzorak i poslati ga na patohistološku analizu.

4. Rani kacinom kod većine pacijentkinja obično nema nikakve simptome i samo ga ovaj test može otkriti. Kod nekih se ipak pojave, a obično su znak uznapredovale bolesti. To je krvarenje između dvije menstruacije, ako se ono pojavi poslije se*sualnog odnosa ili nakon ulaska u menopauzu. Često je ono prilično obilno, a može da bude praćeno i pojavom sekreta.

5. U najranijoj fazi karcinoma grlića materice, dovoljna je veoma jednostavna ambulantna intervencija kojom se otklanja promjena. Treba znati da se često time uklanja samo nekoliko milimetara tkiva, a grlić je obično dugačak oko 4 cm. Tretman se izvodi pod lokalnom anestezijom i ne utiče na buduće odnose kao ni na mogućnost da žena zatrudni i rađa, prenosi “Lepa&Srećna“.

