Zdravlje

10 činjenica koje koje niste znali o bubrezima

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Objavljeno prije 1 sat

Bubrezi su parni organi veličine šake, smješteni s obiju strana kralježnice ispod rebrenih lukova. Vjerojatno znate da su oni ”filteri” sve krvi koja prolazi kroz organizam, ali osim te imaju i brojne druge funkcije važne za zdravlje i normalno funkcioniranje čitavog našeg organizma.

 Bol u bubrezima - Kurir.rs

1. BUBREZI SU IZUZETNO VAŽNI ZA OPĆE ZDRAVLJE CIJELOG ORGANIZMA 2.BUBREZI IMAJU KOMPLEKSNU GRAĐU

3. NEKI LJUDI SU SE RODILI S NEŠTO DRUGAČIJIM BUBREZIMA OD VEĆINE LJUDI 4. BUBREZI SU ”ČISTAČI” NAŠEG ORGANIZMA

5. BUBREZI PROIZVODE HORMONE

6. BUBREZI PROIZVODE AKTIVAN OBLIK VITAMINA D7. BUBREZI REGULIRAJU KOLIČINU VODE U ORGANIZMU

7. BUBREZI REGULIRAJU KOLIČINU VODE U ORGANIZMU

8. SMANJEN RAD BUBREGA ČESTO NE POKAZUJE SPECIFIČNE SIMPTOME,piše Poliklinikamazalin.hr 9. NEKI LJUDI IMAJU POVEĆAN RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI BUBREGA 10. POSTOJE NAČINI NA KOJE MOŽETE ZAŠTITI SVOJE BUBREGE


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