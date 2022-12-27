10 činjenica koje koje niste znali o bubrezima

1. BUBREZI SU IZUZETNO VAŽNI ZA OPĆE ZDRAVLJE CIJELOG ORGANIZMA 2.BUBREZI IMAJU KOMPLEKSNU GRAĐU
3. NEKI LJUDI SU SE RODILI S NEŠTO DRUGAČIJIM BUBREZIMA OD VEĆINE LJUDI 4. BUBREZI SU ”ČISTAČI” NAŠEG ORGANIZMA
5. BUBREZI PROIZVODE HORMONE
6. BUBREZI PROIZVODE AKTIVAN OBLIK VITAMINA D7. BUBREZI REGULIRAJU KOLIČINU VODE U ORGANIZMU
7. BUBREZI REGULIRAJU KOLIČINU VODE U ORGANIZMU
8. SMANJEN RAD BUBREGA ČESTO NE POKAZUJE SPECIFIČNE SIMPTOME,piše Poliklinikamazalin.hr 9. NEKI LJUDI IMAJU POVEĆAN RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI BUBREGA 10. POSTOJE NAČINI NA KOJE MOŽETE ZAŠTITI SVOJE BUBREGE