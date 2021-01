Kako prepoznati prve simptome upale pluća kod starijih?

Prva stvar koju biste mogli da primijetite je umoran i oslabljen izgled. Koža je topla, oznojena, ljepljiva, a osobe se tresu i žale se da im je previše hladno, često osjećaju malaksalost i ne mogu da ustanu iz kreveta. Jedva dođu do daha dok se penju uz stepenice, a prilikom disanja se čuju zvuci škripe i visokotonskog zviždanja.

Još jedan čest simptom je kašalj, kada očajnički pokušavaju da se oslobode nakupljenog sekreta iz pluća.

Svi ovi simptomi mogu da ukažu da je u pitanju ozbiljno oboljenje. Upala pluća kod starijih osoba može biti opasna po život.

6 simptoma upale pluća kod starijih

Upala pluća je infekcija plućnog parenhima (plućne maramice) koja je praćenja nakupljanjem sekreta u plućima koji izaziva probleme sa disanjem i tako može da utiče na cjelokupno zdravlje osobe.

Kašalj. Pazite na kašalj koji ne prolazi. Nekad upala pluća dovodi do nakupljanja sekreta u plućima. To može dovesti do iskašljavanja zelenkaste, žute ili čak krvave supstance. Tada se obavezno javite svom doktoru.

Groznica (ili niska tjelesna temperatura). Većina ljudi sa upalom pluća imaće visoku tjelesnu temperature (iznad 37°C). Međutim, nije neobično da ljudi stariji od 65 godina sa slabim imunim sistemom imaju i nižu tjelesnu temperaturu od normalne.

Bol u grudima. Infekcija pluća može da izazove bol tokom disanja ili kašlja. Ovo se može osjećati kao oštar ubodni bol u grudima sa dubokim disanjem ili kašljanjem.

Borba protiv infekcije troši tijelo energije. Vaša voljena osoba može se osjećati iscrpljeno i malaksalo.

Iscrpljenost i infekcija mogu dovesti do privremene zbunjenosti i klizanja u mentalnoj svijesti. To se često primjećuje kod starijih osoba.

Kratak dah. Alveole u plućima mogu se napuniti tečnošću ili gnojem. To uzrokuje kašalj, ali i otežano disanje. Ovo ćete posebno primijetiti kada vaša voljena osoba treba brzo da se kreće. Na primjer, kada požuri da se javi na telefon ili da se popne uz stepenice.

Koji su uobičajeni uzroci upale pluća za starije odrasle osobe?

Upalu pluća obično uzrokuju bakterije ili virusi koje se unose u pluća putem udisaja. Kada je vaš imunološki sistem jak, organizam će moći brzo da se izbori sa ovim patogenima.

Kod starijih zbog oslabljenog imunološkog sistema je veća verovatnoća da patogen izazove infekciju u plućima. Čak i zdrave starije osobe mogu dobiti upalu pluća nakoh obične prehlade.

Šta se savjetuje kod upale pluća starijih osoba?

Upala pluća često se može lečiti kod kuće. Cilj je da svoje tijelo oslobodite infekcije, istovremeno sprječavajući ozbiljnije komplikacije. Upala pluća utiče na pluća i disanje. Zbog toga je neophodno osigurati da telo dobija kiseonik koji mu je potreban za oporavak.

Ovo su savjeti u cilju što bržeg oporavka:

Odmor: Vaše tijelo je u stanju da se bori protiv mikroba kada se dovoljno naspavate. Ohrabrite voljenu osobu da ostane u krevetu ako je slaba ili ima temperaturu. Popodnevni odmor, rano spavanje ili spavanje što duže ujutro je važno. Dogovorite se da voljena osoba dobije pomoć oko obroka i kućnih poslova. Kada se pobrinete za dnevne detalje, voljena osoba je sposobnija da se u potpunosti odmori.

Važno je hidriranje tijela kako bi se spriječilo nakupljanje sekreta u plućima. Osoba sa upalom pluća treba da pije što više tečnosti, vrući čaj, voda sa limunom, supe iz kesice. Ona može da pomogne u razlaganju sekreta iz pluća i olakša disanje. Takođe, mogu da pomognu organski med propolis u borbi protiv mikroba i olakšavanju iskašljavanja.

Ako vam je ljekar propisao antibiotik, ukoliko je uzrok upale pluća bakterijska infekcija, obavezno se pridržavajte uputstava koje vam je doktor savjetovao. Kašalj je dio zaštite vašeg tijela. Možete primjenjivati neki prirodni proizvod protiv kašlja, ali nikako lijekove.

Obavezno starija voljena osoba treba da ide kod ljekara ako ima neka druga oboljenja, problem sa disanjem, ukoliko se simptomi pogoršavaju.

Oporavak od upale pluća može trajati do nekoliko mjeseci. Rano reagovanje na prve simptome, znake upale pluća je najbolja strategija za brz i nesmetan oporavak.

Facebook komentari