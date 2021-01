Predugo nošenje slušalica može da dovede do gubitka sluha

Kad je u pitanju upotreba slušalica za slušanje muzike preko mobilnog ili računara, većina stručnjaka poziva na to da se držimo pravila 60:60, prema kojem je do 60 minuta slušanja muzike bezopasno ako se držite jačine zvuka na 60 odsto, ili manje.

Ako prekršite to pravilo, mogu se javiti posledice, od šumova u uhu, mučnine, pa čak i poremećaja spavanja. I to je tek do problema koji se mogu razviti ako slušalice koristite prečesto i slušate muziku preglasno, piše Bright Side.

Glavobolja usljed pritiska

Ljudi koji predugo nose slušalice izlažu glavu pritisku koji nije prirodan. Kao rezultat toga, naše vlasište i unutarnje uho se stiskaju u stresu, zbog čega se može javiti glavobolja. Nošenje slušalica takođe može da pogorša migrenu ako ste im skloni.

Oštećenje sluha

Prema naučnicima, većina 30-godišnjaka trebala bi čuju zvuk od 17 kiloherca. To znači da mogu čuti i komarca koji im se približava. Ali, sve više mladih ljudi ne može da čuje na ovom nivou. Kod rođenja imamo 15.000 slušnih ćelija, ali kad ih jednom izgubimo, ne mogu se obnoviti. Naučnici ovaj problem gubitka ćelija vežu i za često koriščenje slušalica.

Vrtoglavica

Vrtoglavica je osjećaj gubitka ravnoteže i često je propraćena mučninom. To se događa kad su nam uši začepljene slušalicama koje izoluju buku. Dodatni faktor koji može da dovede do toga je slušanje veoma glasne muzike, prenosi “N1“.

Nepostojeći zvukovi, čak i u tišini

Ako pretjerujete u nošenju slušalica, možete razviti neprijatan osećaj tinitusa. U ušima možete početi da čujete zvonjavu, zujanje ili šištanje, čak i kad ste u punoj tišini i odmarate se. Ova senzacija nema lijeka, ali može se lako spriječiti smanjenjem vremena tokom kojeg koristimo slušalice i smanjenjem glasnoće u njima.

