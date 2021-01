ČUVENI DOKTOR NESTOROVIĆ JOŠ JEDNOM ŠOKIRAO JAVNOST: Žene mi se nude na sve strane, zovu čak i moju suprugu

“Žene mi se više javljaju, empatičnije su. Svašta je bilo, čak i prošenja. Jedna žena je zvala moju suprugu i pitala je u kakvim smo odnosima. Rekla joj je da će je lično zamijeniti ako se kojim slučajem razvodimo”, navodi dječji pulmolog prof. dr Branimir Nestorović . On je za štampano izdanje Objektiva rekao da dobija i nepristojne ponude od pripadnica suprotnog pola.

“Ma, opšte ludilo! Ima ih koliko hoćete. Nude se na sve strane”, navodi dr Nestorović, koji je zbog svoje otvorenosti i neposrednosti postao miljenik naroda. Iako je odnedavno u penziji kaže da po cijeli dan radi.

“Mala šala! Bar ne ustajem ujutru rano, i to mi je super. Imam vremena da na miru popijem kafu, doručkujem, prelistam novine, odem na pijacu u mom Obrenovcu i istračarim s dobrim ljudima. A penzija mi je dobra, zaista. Da sam znao da je ovako lijepo, otišao bih i ranije”.

Šta za vas predstavlja izvor pozitivne energije?

“Ljudi pored mene i oko mene. Sad kad sam u penziji, više sam kod kuće, to me ispunjava. Kad se vraćam iz grada, uđem u dvorište, a moje kuče skoči na mene i mazi se sa mnom. Kad ustanem ujutru, čujem ptičice, ne čujem automobile i tenkove pod prozorom, ne vidim budale na ulicama kad idem na posao i niko mi ne trubi da me otjera tamo gdje ne treba. To je pozitivna energija. Ipak, i meni ponekad nestane osmijeh s lica. Nedavno mi je preminuo tast i to me je jako pogodilo”.

Koji je vaš stav i sakvet onima koji su preležali kovid-19 kad je vođenje ljubavi u pitanju?

“Ako se osjećate dobro, ko će vam zabraniti da budete intimni sa svojim partnerom? Radite onako kako mislite i osjećate da treba. Naravno, sve ima svoju dozu i umjerenost”.

