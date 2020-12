DOKTOR NESTOROVIĆ OTKRIVA: Evo kada se epidemija završava u Regionu!

Ovako u novogodišnjem intervju za Kurir priča prof. dr pulmolog Branimir Nestorović, bivši član kriznog štaba Vlade Srbije. Osporavan, po jednima kontroverzan, po drugima genijalan i obožavan, ali jedno je sigurno – dr Nestorović je ličnost koja je umnogome obilježila godinu iza nas.

Iako su mnogi osporavali vaše izjave, za pojedine ste bili simbol optimizma i u ovim teškim pandemijskim vremenima…

– Nema razloga za pesimizam. Odnosno ima, jer će da bude ekonomska kriza, ali to se već zna.

Šta očekujete od dolaska vakcina u Srbiju i da li je to naš spas?

– Za početak smo dobili malo vakcina, a smatram da treba vakcinisati samo rizičnu populaciju, a ne čekati masovnu vakcinaciju. Rizik od koronavirusa je zvanično sada vrlo mali. Zna se koje su rizične grupe. Zato ne očekujem ništa naročito. Kad sagledate na kraju, a ovo je već kraj, statistika pokazuje da smrtnost ove godine nije ništa dramatičnija nego prethodnih. Ove godine će 60.000 umrijeti od infarkta, 30.000 ljudi preminuti od raka, prema tome, na svakog umrlog od korone će umreti još deset od maligniteta. Stvoren je utisak da je kataklizma, a zapravo je kataklizma straha i izolacije. Ljudi su stekli utisak da ćemo svi da umremo, ali sada smo već u finalu drame.

Da li biste vi primili vakcinu i čiju?

– Ne bih. Što?! Nakon deset mjeseci, ako se do sad nisam zarazio… Ako bih baš morao, primio bih rusku vakcinu, jer znam kako su je pravili.

Još dok ste bili član kriznog štaba, epidemiolozi su najavljivali da će tokom ljeta biti samo sporadičnih pojava virusa, a imali smo snažan drugi talas. Koliko znamo o koroni uopšte?

– Ovo što se sada događa je stvarno neopisano u medicinskoj literaturi. Ovaj virus je potpuno drugačiji od svih i vrlo je teško reći zbog čega. Jedna od teorija je da se sada mnogo ljudi testira, pa je samim tim broj pozitivnih mnogo veći, jer ljudi ne razumiju da biti pozitivan na koronu ne znači i biti bolestan. Test je često lažno pozitivan, dok ima slučajeva da je test negativan, a klinička slika pokazuje koronu.

Ljekari upozoravaju da je korona sistemska bolest, koja, pored respiratornog, najviše ugrožava kardiovaskularni sistem i stvara tromboze. Da li se slažete s tim?

– Ta priča je toliko bizarna da je teško shvatljiva. Kako respiratorni virus može da napadne srce? To je medicinski nemoguće. Kovid 19 ima jednu specifičnost, a to je da ima dijelove koji ne pripadaju toj grupi virusa, ima četiri amino-kiseline koje imaju virus ebola i HIV u sebi. Imate promjene na mozgu, jetri, srcu i bubrezima koje stvara respiratorni virus? To je neviđeno do sada, zbog čega ima razloga da se vjeruje da je veštački. Kako su neki znali kad će se pojavljivati novi talasi virusa? Jesu li vidoviti?

