Najbolji načini da se riješite kratkovidnosti ili minus dioptrije

Ako ste primjetili da ne vidite dobro objekte koji su udaljeni od vas, kao što su saobraćajni znakovi sve dok im se ne približite na nekoliko metara, ali s druge strane knjigu možete čitati bez ikakvih problema, sve su prilike da je u pitanju kratkovidnost (dioptrija minus) tj. miopija.

Beautiful cute shortsighted teeage girl in stylish striped t-shirt putting on her first eyeglasses. Vision correction, optics, nearsightedness and myopia concept. Selective focus on spectacles