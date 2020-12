Nisu samo glavobolja i temperatura, PRVI SIMPTOMI KORONAVIRUSA su jasni!

Postoji pet znakova koji ukazuju da se oboljeli od kovida 19 obavezno jave ljekaru. Prvi znak su teškoće u disanju. Normalan broj udisaja u minuti je 12 do 16, a ako se taj broj povećava na 25 do 30 to je jedan od bitnih znakova da se oboljeli javi lekaru. Drugi znak su intenzivne glavobolje koje ne prestaju ni kada se uzimaju analgetici, slijede povraćanje koje ne prestaje, dijareja i naravno visoka temperatura, kaže Aleksandar Ivković, radiolog iz Niša.

U izjavi za “Beogradsku hroniku” Ivković kaže da je problem u samoj bolesti. Kovid 19 je bolest karakteristična po tome što pacijenti ne znaju da su bolesni i šire i dalje zarazu.

– Prve tegobe koje osete su sitna temperatura, male tegobe i učini im se da je to sve lako. Onda se svaki dan stanje pogoršava i kada već bude kasno jave se lekaru. Radi se o pacijentima koji imaju teži oblik. Oko 80 posto pacijenta ima lakši oblik bolesti – kaže Ivković.

Prema njegovim riječima ima dosta pacijenata bez simptoma a da imaju promjene zbog koronavirusa na plućima.

– Taj procenat nije veliki od dva do pet posto ali u svakom slučaju ima pacijenata koji nemaju nikakve tegobe a imaju nalaz na plućima – ističe radiolog iz Niša.

To ne znači, naglašava doktor, da bi svi trebali da snimaju pluća. Odluka zavisi od ljekara koji pregleda pacijenta i on odlučuje da li je potrebno snimiti pluća ili ne, na osnovu labaratorije, opšteg stanja pacijenta.

– Još od januara mjeseca kada su Kinezi poslali prve snimke sa skenera pluća moglo je da se vidi da je nalaz na plućima dosta različit u odnosu na druge bolesti. U Italiji su vrlo intenzivno radili skener pluća kod skoro svih pacijenata i došlo se do nekih saznanja koja nam sada pomažu da damo tačnu dijagnozu – objašnjava Ivković.

Ističe da su promejne od kovida, koje se vide na skeneru, vrlo specifčne i može se skoro sa sigurnošću 100 posto reći da li se radi o kovidu ili ne. Oboljelima od koronavirusa koji se liječe kod kuće poručuje da je odmor najvažnji, zatim uzimanje više tečnosti, i da ako se vitamini uzimaju ishranom suplementi nisu potrebni.

Za one koji ne nose maske i tvrde da korona ne postoji Aleksandar Ivković kaže da je to pitanje koje je više za psihologe i sociologe.

