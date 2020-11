KORONA UDARA NA VITALNI MIŠIĆ: Ako osjećate ovih 11 simptoma, obratite se ljekaru

Naučnici su utvrdili da kovid-19 može da dovede do zapaljenja srčanog mišića, do infarkta, poremećaja u radu srca, oštećenja ovog organa, kao i do stvaranja krvnih ugrušaka.

Stručnjaci iz “Mejo” klinike zbog toga su izdvojili upozoravajuće znake koji pokazuju da korona virus napada srce i da je potrebno što pre otići kod lekara.

Oticanje nogu

Jedan od znakova da se stvara krvni ugrušak je oticanje nogu – obično obe noge.

Bol u nozi

Kada počinje da se stvara krvni ugrušak, bol obično počinje da se javlja najpre u listu na nozi i osećaj je sličan grčevima.

Promene na koži

Ukoliko se krvni ugrušak stvara u rukama ili nogama, koža na ovim delovima tela može da postane crvena ili da dobije plavu nijansu. Može da dođe i do diskoloracije usled oštećenja na venama izazvanim koronom.

Osećaj toplote u nozi

Pored upornog, probadajućeg osećaja u nozi, poput grča u mišiću, osećaj bola ili toplote u nozi takođe može da bude upozorenje na stvaranje krvnog ugruška. Kako krvni ugrušak napreduje, tako koža okolo postaje crvena i dopla na dodir.

Pritisak u grudima ili rukama

Prema navodima klinike Mejo, znaci infarkta su pritisak, bol ili stezanje u grudima, kao i osećaj bola koji se širi na vrat, vilicu ili leđa.

Mučnina

Problemi sa varenjem, gorušica i bol u stomaku takođe mogu da budu simptomi infarkta.

Nedostatak daha

Pošto korona virus utiče na pluća, simptom nedostatka daha može da bude vrlo zbunjujuć – da li je reč o kovidu, infarktu ili oboje? Šta god da je u pitanju, ako imate problema sa disanjem, pravac kod lekara!

Hladan znoj

Kada srce ne radi normalno, treba mu više snage da pumpa krv. Zbog toga se javlja osećaj anksioznosti i pojačava se znojenje.

Umor

Umor koji se oseća negde duboko u telu, maltene u kostima, a ne ona uobičajena pospanost, takođe može da bude znak problema sa srcem.

Iznenadne vrtoglavice

Ukoliko imate iznenadne vrtoglavice i osećate kao da ćete se svakog časa onesvestiti, odmah potražite stručnu pomoć.

Brži ili sporiji rad srca

Ukoliko osećate da vam srce radi sporije ili brže nego inače, a pored toga imate bolove u grudima ili nedostatak vazduha, trebalo bi da što pre potražite pomoć lekara jer su i to znaci srčanih problema, prenosi espreso.

