Ovo je najčešći simptom covida-19 prema istraživanjima

U studiji objavljenoj početkom studenog u znanstvenom časopisu The Journal of Emergency Medicine, znanstvenici su objavili rezultate proučavanja simptoma skoro 12.000 ljudi koji su testirani na covid-19 u New Yorku.

U toj grupi najčešći simptomi koji su pratili pozitivan test na koronavirus, bili su: temperatura – 74 posto, otežano disanje – 68 posto, kašalj – 65 posto.

Također, nedavno španjolsko istraživanje na više od 12.000 ljudi hospitaliziranih zbog koronavirusa pokazalo je da 86 posto ima temperaturu, 76 posto kašlje i 60 posto otežano diše.

A ranije istraživanje hospitaliziranih pacijenata s covidom-19 u Kini pokazalo je da je 99 posto imalo temperaturu, 70 posto je prijavilo umor, a 59 posto je imalo suhi kašalj.

Ali, temperatura je česta reakcija na mnoge viruse jer imunološki sustav podiže tjelesnu temperaturu u pokušaju da se obrani i uništi “napadača”, piše Eat This, Not That.

Budući da je ovaj simptom toliko često povezan s covidom-19, noge institucije su uvele merenje temperature na vratima kako bi pokušali ublažiti širenje virusa.

Ipak, činjenica da nemate temperaturu ne mora da značiti da niste zaraženi koronavirusom.

Neke infekcije mogu biti popraćene blagom temperaturom ili nikakvom. Otprilike 40 posto infekcija koronavirusom možda nikada neće stvoriti simptome što ljudima koji nisu svjesni da su bolesni, omogućuje da nekoliko dana nenamjerno prenose covid-19 drugima.

