6 tihih i nejasnih simptoma raka debelog crijeva koje je lako previdjeti

Rak debelog crijeva drugi je po redu vodeći uzrok smrti zbog malignih bolesti u razvijenim zemljama, a četvrti diljem svijeta te predstavlja drugi najčešći uzrok smrtnosti od malignih bolesti u našoj zemlji.

Nažalost, simptomi raka debelog crijeva mogu biti nejasni ili se lako mogu pobrkati s drugim stanjima (nasljedno opterećenje, dijetne navike, prekomjerna težina i debljina, smanjenje tjelesne aktivnosti, pušenje). Upravo je zato od velike važnosti provoditi preventivne pretrage, pogotovo ako su u pitanju visokorizične Ako se rak debelog crijeva otkrije ranije i liječenje započne odmah, on je izlječiv.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, nazovite liječnika.

1. ANEMIJA

Dijagnoza anemije može biti prvi znak unutarnjeg krvarenja, čak i ako nemate nikakve druge simptome, a posebno je važan ovaj simptom za žene koje su prošle menopauzu. Jako je neobična činjenica da osoba može krvariti i do 6 mjeseci prije nego li se to primijeti u stolici, navodi Patricia Raymond, gastroenterolog. Ako primijetite ove simptome anemije posjetite liječnika.

2. NE MOŽETE DO DAHA

Drugi simptom polaganog unutarnjeg krvarenja je nedostatak daha. Ako se ne radi o agresivnom krvarenju kada već i povraćate krv, tijelo otpušta više plazme u krv bez proizvodnje željeza i crvenih krvnih zrnaca, pojašnjava Raymond te dodaje kako taj proces prevenira gubitak krvi u velikim količinama ali reducira posao krvi da prenosi kisik, što za posljedicu može donijeti poteškoće s disanjem, jedan od simptoma raka crijeva.3. NADUTI STE I IMATE GRČEVE

“Kada se stvari ne odvijaju kako bi trebale u crijevima, dolazi do zatvora ali i grčeva“, navodi Randall F. Holcombe, MD, gastroenterolog. Naravno, za ove pojave može postojati puno razloga ali ako stanje ne prolazi, posjetite odmah liječnika. Ako osjetite jaku i stalnu bol desnoj strani trbušne šupljine to može biti znak da se radi o kasnoj fazi bolesti koja se već proširila na jetru.

Foto: Shutterstock

4. MUČI VAS ZATVOR VEĆ PREDUGO

Zatvor koji se javi samo ponekad i često je posljedica hrane, nije nešto oko čega bi se trebali zabrinjavati, ali ako se pretvori u nešto što ne prolazi, može se raditi o simptomu raka crijeva. Ako se upravo ovaj teži slučaj dogodio vama, svakako posjetite liječnika.

5. STOLICA JE IZNIMNO NEUGODNOG MIRISA

Nije na odmet obratiti pažnju na to što je završilo u WC školjci, pa čak i ako ne vidite krv, stolica može otkriti puno toga o zdravlju.

Ako vam stolica inače „debela“, a posljednje vrijeme vidite da je jako tanka ili neobičnog oblika, može se raditi o polipima koji su se razvili i mijenjaju oblik stolice. Stalni proljev također može biti simptom raka crijeva,piše Ordinacija

6. STOLICA VAM JE ČUDNE BOJE

Krvarenje iz rektuma dodaje stolici crvenu boju, ali ako je ona tamna isto može biti signal da imate problema s crijevima i da je u njima krv. Iako se može raditi i o simptomu čira, isto tako može upozoravati i na rak crijeva.

