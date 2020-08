Planinska biljka broj 1 u ruskoj narodnoj medicini, njene koristi za zdravlje su nevjerovatne

Godinama je privlačila pažnju naučnika koji su želeli da otkriju u čemu se ogleda sposobnost ove biljne vrste da opstane u surovim klimatskim uslovima planinskih livada Sibira i Evrope. Kao baza za njeno proučavanje poslužila je činjenica da u ruskoj narodnoj medicini arnika predstavlja jednu od najmoćnijih trava za tretman kardiovaskularnih bolesti. Otkrivši raznolikost i dejstvo njenih aktivnih sastojaka, biljka je 2001. godine svrstana u lekovite biljne vrste.

Ona pripada istoj familiji iz koje potiču kamilica, neven, hajdučka trava, pelen, podbel, maslačak. Planinski čaj od arnike je naročito cenjen u fitoterapiji i cenjen je širom sveta.

Danas arnika s pravom nosi epitet planinske isceliteljke modrica, podliva i ostalih bolnih tegoba.

Kako izgleda biljka arnika

Cvet arnike ima brojna lekovita svojstva. Prepoznatljiva po svojim žuto narandžastim cvetovima koji danas imaju široku primenu u tradicionalnoj i savremenoj fitoterapiji. Na vrhu slabo razgranate stabljike, koja raste u visinu i do 50 cm, mogu se naći od jedne do tri cvetne glave. Njihove obode krasi venčić od sitnih cvetova.

Gde raste arnika?

Ova veoma otporna višegodišnja biljka nastanjuje vlažne livade i proplanke brdsko-planinskih predela. Oni se neretko nalaze na nadmorskoj visini od 600 do 3.000 metara. Rasprostranjena je kako u središnjem delu Evrope, tako i u najhladnijim delovima Rusije, gde prkosi oštrim klimatskim uslovima.

Cvet arnike ima brojna ljekovita svojstva

Aktivni sastojci cveta dosta su proučavani, te se vremenom došlo i do mnogih dragocenih saznanja. Za protivupalno dejstvo odgovorni su flavonoidi i jedna specifična vrsta laktona. Osim toga, flavonoidi cveta arnike ispoljavaju antimikrobno i antireumatsko delovanje. Ova lekovita biljka sadrži i kumarine koji smanjuju otok, propustljivost krvnih sudova. Potvrđeni su i njihovi povoljni efekti na zarastanje rana. Etarsko ulje u kojem dominira beta-kariofilen ima antiseptičko dejstvo, dok su prisutni karotenoidi dokazani antioksidansi. Raznolikost aktivnih sastojaka upotpunjuju i silicijumova jedinjenja koja podstiču regeneraciju tkiva mišića i kože.

Podjednako cijenjena u zvaničnoj i alternativnoj medicini

Zbog svega navedenog u farmaceutskoj industriji uočava se rastuća potražnja za ovim biljnim resursom. U homeopatiji arnika takođe zauzima sve značajnije mesto.U narodnoj medicini ta biljka tradicionalno koristi u tretmanu reumatskih tegoba, bolova u mišićima, kontuzija, otoka usled uganuća, rana i drugo. Najpoznatiji preparati su čaj od arnike, prirodni melemi za tretman rana, a kreme i gelovi se danas mogu pronaći i u apotekama, tvrde istaržaivanja rađena na British Homeopathic Association i The National Center for Biotechnology University of Maryland Medical Center.

Kako se pravi čaj od arnike

Pre nego što započnete sa pripremanjem čaja, povedite računa o sledećem – čaj od arnike se ne pije! Naime, njegova namena je isključivo spoljašnja, dakle nije za unutrašnju – oralnu upotrebu.

Osnovni recept

Za izradu čaja potrebni su vam osušeni delovi cvetova arnike i to jedna puna supena kašika. Ona se preliva proključalom vodom i to je to. Nakon što odstoji 5 do 10 minuta, čaj se cedi. Sačekajte da se prohladi pre nego što ga primenite na koži.

Arnika protiv otoka usljed udara

Pomešati pet kašika usitnjenog cveta arnike sa isto toliko koprivinog lista ilista i cveta medunike. Mešavinu preručiti u 2 litra proključale vode i ostaviti neka odstoji poklopljeno dva časa. Procediti i izdvojeni gustiš staviti na sterilnu gazu. Oblogom previti otečeno mesto i držati ga tri puta dnevno po dva sata. Za vreme držanja, oblogu kvasiti na svakih 20 minuta preostalim proceđenim čajem.

U slučaju podliva krvi nakon udarca

U litar proključalog i razblaženog vinskog sirćeta izručiti po dve kašike sitno iseckanog cveta arnike, lista bokvice i ljubičastog cveta jorgovana. Ostaviti poklopljeno 120 minuta, a nakon toga procediti. Gustiš staviti na sterilnu gazu i previti mesto sa potkožnim izlivom krvi. Držati oblogu tri puta dnevno po dva časa i kvasiti je svakih 30 minuta proceđenim čajem.

Tečnost za reumatsku masažu

Napraviti mešavinu od 50 g usitnjenog cveta amike i 50 g zrelih klekinja Ijubičasto-plave boje sa kleke starije od dve godine. Sve to izručiti u litarsku flašu sa komovom rakijom. Držati 20 dana u toploj sobi, procediti i koristiti.

Protiv reumatskog bola

U flašu sa 800 ml domaće komovice preručiti pet kašika usitnjene ljute paprike i kašiku sitno iseckanog cveta arnike. Bocu dobro zatvoriti i držati je u toploj sobi 20 dana. Tokom tog perioda flašu mućkati više puta u toku dana. Nakon toga procediti i koristiti tako što se malo vate natopi sa sadržajem iz flaše i bolno mesto trlja tri puta dnevno, sve dok koža upija.

Protiv uboda pčele ili ose

Savetuje se da se bolno mesto na kom se desio ubod insekta, istrlja svežim peršunovim listom i cvetom arnike.

Prirodni melem od za tretiranje rana

Kašiku sitno iseckanog cveta arnike izručiti u pola litra proključale vode. Poklopiti i ostaviti da se prohladi dva sata. Procediti i čajem natopiti sterilnu gazu. Ovu oblogu držati najmanje 30 minuta na bolnom mestu nekoliko puta u toku dana.

Još jedan recept za pravljenje melema

U litar i po ključale vode preručiti mešavinu od tri kašike usitnjenog cveta arnike, lista kupine i cveta ljutića. Poklopiti i ostaviti neka odstoji 120 minuta. Nakon toga procediti i natopljenom vatom prelaziti preko bolnih mesta na koži više puta u toku dana.

Uzrokuje li nuspojave i neka neželjena dejstva

Iako je arnika biljka sa izuzetnim lekovitim koristima, pre upotrebe oprez je neophodan! Sve veći broj podataka koji govore o lekovitim svojstvima arnike može baciti u drugi plan bezbednosni profil ove biljke. Naime, toksičnost se može ispoIjiti nakon njenog unosa oralnim putem. Stoga treba biti oprezan i primiti k znanju da se korišćenje pripravka i preparata na bazi arnike preporučuje prevashodno za spoljašnju upotrebu.

Međutim, čak se i tada kod osetljivih osoba može razviti alergijska reakcija koja se manifestuje pojavom ekcema na koži, crvenilom i svrabom. U tom slučaju treba prekinuti s primenom arnike i obratiti se lekaru.

Takođe sa proizvodima koji sadrže tu biljku treba oprezno rukovati i ne nanositi ih blizu usana i očiju. Osim toga, savet je da se ulje od arnike ne nanosi na otvorene rane.

Arnika čaj je potpuno kontraindikovan za vreme trudnoće, a ne bi ga smele koriste ni dojilje, kao ni deca mlađa od 12 godina, prenosi informer.

