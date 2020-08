Šta se događa vašoj koži kad izgorite na suncu i kako se zaštititi

Sunce je izvor života na zemlji. Umjereno izlaganje UV zrakama iz prirodne dnevne svjetlosti pridonosi održavanju fizičkog i mentalnog zdravlja, stvaranju vitamina D, stimulaciji metabolizma i poboljšanju imuniteta. Sunčeva svjetlost kontrolira naš biološki sat, pomaže protiv nesanice i utječe na raspoloženje. Bez Sunca ne bi bilo ni života, ono je izvor energije koja nas pokreće. Osunčana koža simbol je zdravlja i ljepote, no iako se svi volimo vratiti sa godišnjeg odmora preplanule puti, sunčeve zrake mogu ostaviti ozbiljne posljedice na našoj koži i nije bez razloga nastala ona stara uzrečica „koža pamti“. Danas znamo da prekomjerno izlaganje UV zrakama dovodi do preranog starenja kože, zatim karcinoma kože i melanoma te degenerativnih promjena oka.

Sunčev spektar čine: IR zrake koje osjetimo kao toplinu, zatim vidljivo svjetlo koje zamjećujemo okom te UV zrake koje ne možemo primijetiti niti jednim osjetilom. UV zračenje se dijeli na UVA, UVB i UVC zrake, od kojih UVC ne dopiru do površine Zemlje. Djelovanje UV zraka je kumulativno, čak 70-80% ukupne životne akumulacije se ostvari do osamnaeste godine života. Dokazano je da jedna sunčana opeklina, praćena pojavom mjehura, dobivena do 12. godine života povećava rizik razvoja melanoma za čak 1000 puta! Brigu o tijelu i zaštitu od sunca potrebno je prakticirati još od malih nogu uz korištenje adekvatne odjeće, izbjegavanje izlaganja suncu između 11 i 16 sati te pronalazak sjenovitog mjesta na plaži po visokim temperaturama, a nikako ne smijemo zaboraviti ni na korištenje zaštitnih faktora, ali i pravilnu pripremu kože. Evo kako dodatno možete pripremiti vašu kožu za izlaganje suncu:

1. Hidratizirajte kožu

Voda je dio naše svakodnevice, a sačinjava i čak 70 posto organizma. Bez nje organizam ne može funkcionirati jer ona sudjeluje u gotovo svim metaboličkim procesima. Prenosi hranjive supstance, pomaže u uklanjanju toksina, razgrađuje, zasićuje i smanjuje osjećaj gladi. Posebno blagotvoran učinak ima na kožu: čisti je, masira, učvršćuje i tonificira, opušta te pospješuje dinamiku obnove stanica. Voda je pokazala brojne pozitivne učinke u liječenju različitih kožnih oboljenja gdje su zabilježeni čudesni rezultati. Kožu možemo hidratizirati unosom tekućine, ali i hidratantnim kremama. Iako krema za hidrataciju ne štiti kožu od sunca, za razliku od krema za sunčanje, ona ipak može na određeni način pomoći da se ograniči oštećivanje kože. Što je više vaša koža izložena suncu, to se više isušuje, a dok se suši, postaje osjetljivija na UV zrake. Ako kožu nahranite dobrom kremom za hidratizaciju, pomažete joj da rekonstruira zaštitni sloj. Odaberite kremu koja odgovara vašem tipu kože i redovno je hranite i čuvajte od sunca.

2. Napravite piling

Iako to mnogi ne znaju, piling je važan korak prije izlaganja suncu. Ovaj postupak pomaže koži da se riješi mrtvih stanica koje se akumuliraju i mogu spriječiti ravnomjerno tamnjenje. No, imajte na umu da je nakon pilinga obavezno nanijeti krenu sa zaštitnim faktorom jer je ovim postupkom uklonjen sloj koji je štitio kožu od UV zraka i ona je sad podložnija štetnim utjecajima sunca. Preporuka je da nakon pilinga pričekate nekoliko dana prije direktnog izlaganja suncu. Odaberite piling koji odgovara vašem tipu kože: osjetljivu kožu nikako ne treba tretirati nekim grubim pilingom, već je on primjereniji grubljoj i debljoj koži,piše Gloria

3. Zaštitite kosu i ne zaboravite na usne

Iako će to mnogima biti teško prihvatiti: tijekom ljeta i izlaganja suncu ne preporučuje se svakodnevno prati kosu jer se na taj način s kose skida prirodno ulje koje kosu štiti i održava sjaj i zdravlje. Obogatite kosu losionom sa zaštitnim faktorom i svakako nosite kapu ili šešir. Tako ćete zaštititi i kosu i lice od direktnog sunca. Dodatno, usnice treba također zaštititi od štetnog UV zračenja. Redovito se mažite balzamom za usta s zaštitnim faktorom. Koža usnica je jako osjetljiva i tako joj i pristupajte

4. Dodatno zaštitite svoju kožu uz astaksantin

Bitno je na vrijeme krenuti s pripremom kože za izlaganje suncu, a osim vanjskih metoda, potrebno je u tijelo unijeti određene tvari koje će ojačati organizam i pravilno nahraniti našu kožu iznutra.

Oralnom konzumacijom ciljanih dodataka prehrani svome tijelu pružate unutarnju zaštitu. Almagea® SUNLOVE SKIN+ nova je generacija dodataka prehrani. Sadrži inovativnu formulaciju antioksidansa (astaksantin, lutein, koenzim Q10, vitamin E i selen) te prirodnu mješavinu triju dragocjenih ulja (ulje boreča, ulje argana i ulje ploda uljane palme) koji imaju ključnu ulogu u stvaranju lipidne barijere kože. Uz vitamin E, selen također posjeduje snažan antioksidacijski učinak, ali i doprinosi održavanju zdrave kože, kose, noktiju te pravilnom funkcioniranju štitnjače i imunološkog sustava. Ključni „sastojak“ u ovom pripravku je sama sinergija svih visokovrijednih aktivnih tvari, a antioksidans astaksantin je prava zvijezda u formulaciji. Astaksantin pripada skupini karotenoida – molekula koje u prirodi nastaju u biljkama i mikroalgama te im daju karakterističan crveni spektar boja. Astaksantin utječe na ljepotu i sjaj kože štiteći ju od štetnog djelovanja UV zraka, omogućava bržu adaptaciju na UV zračenje, smanjuje i sprječava nastajanje hiperpigmentacija te poboljšava elastičnost i vlažnost kože. Ovoga ljeta krenite s pravovremenom pripremom i provedite svoj godišnji odmor na sunčanoj obali potpuno bezbrižno uz, naravno, pridržavanje zdravstvenih uputa.

