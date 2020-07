VAŽNO, LJEKARI SE HITNO OGLASILI: Korona napada i OVE ORGANE!

Prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju u Nišu, objašnjava za “Blic” da je bolest ozbiljnija u odnosu na prva saznanja koja su ljekari imali o Covidu 19. Kako kaže, sada se javljaju ozbiljniji slučajevi.

– Generalno, sada uglavnom imamo ozbiljnije kliničke slučajeve. Ono što primjećujemo u jedinicama intenzivne njege i to sa čime se mi anesteziolozi suočavamo jesu kliničke slike koje se brzo pogoršavaju iz minuta u minut. Naučne studije pokazuju da je respiratorni trakt mesto za ulazak infekcije i da se on preko specifičnih receptora širi organizmom preko pluća. Za razliku od gripa kada smo imali pacijente na mehaničkoj ventilaciji, jako je teško bilo postići adekvatnu oksigenaciju pluća, sada mnogo manje imamo taj problem, jer bolest ima sistemski karakter i prvenstveno djeluje na koagulativni sistem. Pitanje je ponekad minuta da li će se javiti komplikacija vezana za akutno popuštanje jetre, ali posebno popuštanje bubrega – objašnjava dr Janković.

Učestalost tromba

Kako ljekar dalje objašnjava, sumnje da se sada javlja učestalost tromba i u centralnom nervnom sistemu ali u bubrezima su u potpunosti opravdane.

– Nakon stečenog kliničkog iskustva koje imamo, ukazuje da je ovo daleko od banalne respiratorne infekcije, čak i one najozbiljnije koju smo imali kod infekcije svinjskog gripa – dodaje anestezilolog.

Prof. dr Goran Stanojević, pomoćnik generalnog direktora Klničkog centra u Nišu i koordinator jedne od kovid bolnica koja se u aprilu suočila sa velikim udarom kada je u jednom danu primila 150 najrizičnijih pacijenata, nakon što je virus ušao u Gerontološki centar, nedavno je objasnio za “Blic” da mi o koroni još uvijek učimo.

– U nekom dosadašnjem iskustvu, koliko god tretiramo pacijente sa koronom, kao da sve manje znamo o njoj. Sve ono što je bila karakteristika u prvom piku, prvog talasa, sada je malo izmijenjeno. Imamo više mladih ljudi koji su oboljeli također sa težom kliničkom slikom, to nije ranije bio slučaj, imali smo stariju populaciju koja je bila pogođena, međutim, u ovom drugom piku, mladi ljudi, ali i djeca obolevaju nešto češće – priča za “Blic” profesor Stanojević.

Uticaj na srce

Američki kardiološki fakultet naveo je još sredinom marta da je bilo izvještaja o akutnoj srčanoj povredi, aritmiji, hipotenziji, tahikardiji i visokom učešću pratećih kardiovaskularnih bolesti kod zaraženih osoba, posebno kod onih kojima je bila potrebna intenzivna njega. Istraživanjem u kome je učestvovalo 150 pacijenata iz Vuhana otkriveno je da pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima imaju znatno veći rizik od smrti prilikom zaraze. To se dešava jer su srce i pluća povezani.

– Kardiološki bolesnici koji su imali već formiranu komplikaciju imaju znatno oslabljenu snagu srčanog mišića. Također, u toj kategoriji su i pacijenti sa hroničnim bolestima, i hroničnim insuficijencijama organa, da li se radi o slabosti jetre, bubrega, srca, pluća, svi su oni pod rizikom – ispričao je nedavno za “Blic” pulmolog prof. dr Milan Rančić.

Virus korona može da napravi problem i osobama sa visokim krvnim pritiskom, jer doprinosi aterosklerozi, procesu u kojem na zidovima krvnih sudova rastu gusti plakovi napravljeni od masnih i tkivnih vlakana.

“Ako jedan od ovih plakova erodira ili pukne, može da blokira vene, što dovodi do srčanog udara ili šloga. Ti ljudi su pod velikim rizikom od respiratornih infekcija kao što su influenca i virus korona”, prenosi “National Geographic”.

Pluća najgore prolaze

Od početka pojave virusne infekcije Covid 19 postavlja se pitanje šta to virus radi plućima. Pulmolog prof. dr Milan Rančić objašnjava da možemo reći da virus ima definitivno poseban afinitet da se naseli u ćelijama disajnih puteva i u ćelijama plućnog parenhima.

– Tu izaziva jedan snažan imunološki odgovor, odnosno iritira ćelije koje su zadužene za odbranu, a to su bijela krvna zrnca i ćelije koje su dio imunološke odbrane. Zbog toga što sada reaguje imuni sistem, on pokušava da uništi virus, ali ne uspijeva u tome, virus ulazi u ćelije i koristi ćelijski aparat da sebe umnoži, na taj način razara ćeliju, puca i širi se dalje. To je posebno izraženo u plućima, dovodi do čitavog niza poremećaja i razvoja upalnih infiltrata. Ono što je uočeno je da se javljaju sklonosti ka stvaranju tromba, znači do promjena u mikrocirkulaciji i mikrotromboze, i to je u stvari jedna od najvažnijih komplikacija koja uzrokuje da bude takva loša gasna razmjena, da pluća izgube sposobnost da eliminišu ugljen-dioksid i da dopremaju kiseonik – objašnjava profesor Rančić.

