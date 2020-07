Pet pravila za intimno zdravlje kojih se svaka žena mora pridržavati

Svaka žena trebala bi s puno pažnje brinuti o zdravlju svog intimnog područja. To će lakše provesti u djelo ako će se pridržavati pravila koje “propisuju” ginekolozi.

1. Nemojte se sami liječiti.

U apotekama postoje sredstva za liječenje vaginalnih infekcija koja se mogu kupiti bez recepta, a neke žene koriste ih “na svoju ruku” kada primijete promjene u boji iscjetka ili osjete svrbež. Ovakvo “liječenje” trebali bi izbjegavati.

Tačnije, prije korištenja bilo kakvih lijekova, masti ili pripravaka trebali bi se konsultirati s ginekologom i napraviti pregled kako bi se tačno utvrdilo kakva je priroda zdravstvenog problema i čime ga treba liječiti.

2. Pripazite kod odabira donjeg rublja.

Tange ili obične gaćice? Po pitanju ovog izbora stručnjaci imaju podijeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da žene ne bi trebale nositi tange, drugi nemaju ništa protiv toga dokle god su one udobne.

S tim mišljenjem slaže se i ginekologinja dr. sc. Jasenka Grujić koja je u šali otkrila da je ‘tange nosila dokle god joj je guza izgledala sjajno’.

“Osobno nemam ništa protiv njih. Done rublje, bez obzira na to jesu li u pitanju obične ili tanga gaćice, mora biti udobno i ne smije biti usko. Preuske tange mogu iritirati međicu, a s obzirom na to da su u kontaktu s anusom postoji i mogućnost prijenosa bakterija. Najvažnije je da svakodnevno mijenjamo gaćice, pravilno ih peremo i pazimo na higijenu”, poručuje dr. sc. Grujić.

3. Ne pretpostavljajte da su jake menstruacije normalne.

Jake menstruacije koje traju više od 5 dana i tokom kojih uložak ili tampon mijenjate svaka 2 sata jer se brzo natope obavezno morate “prijaviti” ginekologu. Neke žene uistinu imaju jače i duže menstruacije, ali kod mnogih one mogu upućivati na neki zdravstveni problem.

4. Ne tajite bolan se*s.

Mnoge žene i dalje se srame pričati o problemima u seksualnom životu sa svojim ginekologom. Međutim, ako je jedan od tih problema bol, onda to nikako ne biste trebali skrivati jer uzrok mogu biti ozbiljnije stvari poput vaginalne infekcije, fibroidi tj. miomi, endometrioza ili ciste.

5. Ne vjerujte svemu što pročitate na internetu.

Većina nas sklona je “guglanju” svih simptoma koje primijetimo. Internet nije ginekolog i ne može obaviti pretrage koje su potrebne da bi se ustanovilo koji problem imamo. Dijagnoza se ne postavlja na internetu, a svaki simptom treba shvatiti ozbiljno i o njemu obavijestiti ginekologa, prenosi “Fokus“.

