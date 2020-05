Najsnažniji saveznik u borbi protiv suvišnih kilograma

Zeleni čaj smatra se najzdravijim napitkom na svijetu zahvaljujući brojnim antioksidansima koje sadrži, kao i nutrijentima koji blagotvorno djeluju na cjelokupan organizam. Pospješuje kognitivne sposobnosti, smanjuje rizik od razvoja karcinoma, a dokazano djeluje i u borbi protiv suvišnih kilograma.

Naime, zeleni čaj, kako je dokazala studija objavljena u časopisu “American Journal of Clinical Nutrition”, ubrzava metabolizam za čak četiri posto konzumira li ga se tri puta dnevno. 4% možda ne zvuči kao značajan postotak, ali zahvaljujući samo ovom ubrzanju metabolizma to znači gubitak dodatnih 60 kalorija dnevno, a to može dovesti do gubitka od čak 3 kilograma godišnje, piše “RTL“.

Da bi zeleni čaj najbolje djelovao na organizam, trebalo bi ga, naravno, konzumirati nezaslađenog, svježe skuhanog. Zaboravite na gotove zelene čajeve koji su pretrpani umjetnim sladilima i brojnim drugim sastojcima od kojih na kraju imate više štete no koristi. Zelenom čaju poželjno je dodati malo limunovog soka koji također pozitivno djeluje na organizam, a osim toga i poboljšava okus zelenog čaja.

