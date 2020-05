Naučnici izračunali koliko vremena treba tijelu da se oporavi od koronavirusa

Prema podacima Univerziteta “Johns Hopkins”, više od milion ljudi širom svijeta oporavilo se od zaraze novim sojem koronavirusa. No, ne prolaze svi isti put do potpunog ozdravljenja, piše BBC, a prenosi “Index“.

Vrijeme oporavka ovisi o ozbiljnosti bolesti. Neki ljudi će vrlo brzo ozdraviti, a drugi se mogu mučiti sedmicama ili mjesecima i kasnije imati trajne zdravstvene probleme. Starost, spol i druga kronična oboljenja povećavaju rizik od ozbiljnih simptoma tokom zaraze koronavirusom, a oporavak može produžiti i dugotrajan intenzivan medicinski tretman.

Blagi simptomi

Većina ljudi koji dobiju Covid-19 razvit će samo osnovne simptome – kašalj ili visoku temperaturu. Mogu i osjetiti bolove u tijelu, umor, grlobolju i glavobolju.

Kašalj je u početku suh, ali neki s vremenom počnu iskašljavati sluz koja sadrži mrtve stanice pluća, piše BBC.

Tretman za ovaj nivo simptoma je: ležanje u krevetu, puno tekućine i lijekovi protiv bolova, a oporavak je vrlo brz. Temperatura bi trebala pasti za manje od sedam dana, iako kašalj može ostati još neko vrijeme. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), pri blažim simptomima zaraze koronavirusom za oporavak su u prosjeku potrebne dvije sedmice.

Ozbiljniji simptomi

Zaraza Covidom-19 može za neke ljude biti puno ozbiljnija. Pogoršanje simptoma se u tom slučaju obično događa oko sedam do 10 dana nakon pojave prvih simptoma.

Promjena može biti iznenadna. Zaražena osoba počinje otežano disati i može doći do upale pluća. To se događa zbog pretjerane reakcije našeg imunološkog sistema, pri čemu tijelo doživljava kolateralnu štetu.

U toj situaciji neki će oboljeli morati biti hospitalizirani kako bi primali kisik. Prema mišljenju stručnjaka, oporavak od ove razine oboljenja od Covida-19 mogao bi potrajati između dvije do osam sedmica.



Šta ako oboljeli završi na intenzivnoj njezi?

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će jedna od 20 zaraženih osoba trebati intenzivnu njegu, što može uključivati ​​sedaciju i stavljanje na respirator.

Doktorica Alison Pitard (Pittard), dekanica Fakulteta za intenzivnu njegu u Britaniji, smatra da će nakon tretmana na intenzivnoj njezi pacijentima zaraženim koronavirusom trebati 12 do 18 mjeseci da se vrate u normalno zdravstveno stanje.

Naime, osim što primaju invazivne tretmane, pacijenti koji dugo leže u bolničkom krevetu gube mišićnu masu, tako da je nekima čak potrebna fizioterapija da bi opet prohodali. Ali teško je generalizirati. Neki zaraženi Covidom-19 provodu relativno kratko razdoblje na intenzivnoj njezi, dok drugi znaju tamo biti sedmicama, prenosi “Avaz“.

loading...

Facebook komentari