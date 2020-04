Stručnjaci upozoravaju: Ljudi skloni alergijama, lakše se mogu zaraziti koronavirusom

Stručnjaci upozoravaju da alergije mogu utjecati na dišni sistem i učiniti ga krhkijim, zbog čega bi se oni skloni alergijama mogli lakše zaraziti koronavirusom ili razviti teže simptome, piše “CNN”.

– Kada dobijete alergiju, u tijelu dolazi do upalnih procesa. Naprimjer, ako ste alergični na polen i udahnete ga kroz nos, on će vas početi svrbjeti. Curit će vam iz nosa i doći će do drugih manjih upala koje mogu oslabiti imunitet i olakšati prodor virusu Covida-19 – rekla je doktorica Lejki Vrajt (Lakiea Wright), koja je na specijalizaciji za alergije i imunologiju u Brighamu u bolnici u Bostonu.

– Ako umanjite stvaranje sluzi ili drugih upala, to će pomoći tijelu da se lakše nosi s nekim drugim bolestima, poput neke virusne bolesti, koja bi, također, stvorila upalu – rekao je pedijatar Met Dogherti (Matt Dougherty), specijalista za liječenje astme i alergije kod djece u medicinskoj ustanovi ‘Esse Health’ u Sent Luisu.

Šta možete učiniti?

Ako ste skloni alergijama za vrijeme proljeća, stručnjaci smatraju kako bi bilo dobro da što prije poduzmete mjere opreza kako biste održali pluća zdravima.

Pokušajte se što manje izlagati uzročnicima alergija i počnite uzimati lijekove već sada kako biste umanjili simptome alergije što je više moguće i time spriječili stvaranje sluzi ili nastajanje upala – preporučio je Dogherti, prenosi “Aura“.

