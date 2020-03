Kineski ljekari upozoravaju: Pravite jednu veliku grešku koja se i nama dešavala na početku epidemije

Ključan problem je neadekvatna zaštita medicinskih radnika, što dovodi do visoke stope infekcije među ljekarima i medicinskim sestrama. U Vuhanu, nerazumijevanje bolesti i nedostatak zaštitne opreme u prvim nedejljama epidemije u januaru, dovelo je do zaraze hiljada zdravstvenih radnika tokom liječenja pacijenata. Najmanje 46 je umrlo.

– Naše evropske kolege dobijaju bolest u svojoj svakodnevnoj praksi, a udio je prilično sličan ranijoj situaciji u Vuhanu – rekao je Vu Dong, profesor gastro-enterologije u bolnici Peking Union Medical College.

Vu Dong iz Vuhana je u ponedjeljak razgovarao sa novinarima u Pekingu, zajedno s još tri vrhunska kineska lekara.

– Moramo zaštititi svoje medicinsko osoblje.

Od Italije do Sjedinjenih Država, države prijavljuju manjak zaštitnog sanitetskog materijala kao što su maske u bolnicama, dok je brzo rastući broj pacijenata ogroman kod lekara i medicinskih sestara. Visoko zarazna priroda virusa znači da je pokazivao znakove prenošenja na neobičan način, poput očiju.

U Vuhanu, ljekari za uho, nos i grlo (ENT) i očni ljekari češće su bili zaraženi nego kolege u istim bolnicama, rekao je Du Bin, direktor odeljenja intenzivne nege u bolnici Peking Union Medical College na istom brifingu.

– Moje lično tumačenje je da ovi ljekari imaju veoma blizak kontakt sa pacijentima, a to je glavni razlog zašto su se lako zarazili – rekao je.

– Važno je da se ljekari obrazuju i obuče kako da se zaštite.

Iako je u Kini usporava epidemija – u utorak je zabilježeno samo 21 novi slučaj zaraze u zemlji – ona ubrzava u Evropi i SAD-u, rezultujući posebno smrtonosnu zagađenje u zemljama poput Italije, gde je procijjenjeni smrtnost trenutno gotovo dvostruko veća od one u Kini .

U Kini, gdje stanovništvo oprezno nastavlja sa svakodnevnim aktivnostima, smrt istaknutih ljekara tokom krize izazvala je gnev javnosti zbog vladinih postupaka pri izbijanju epidemije.

Smrt Li Venlianga, 34-godišnjeg lekara, koji je u decembru bio jedan od prvih uzbunjivača javnosti zbog ove bolesti, koji je zbog toga sankcionisan od strane lokalnih vlasti, zapalila je talas retkog javnog bijesa protiv Komunističke partije.

Kineski doktori na brifingu u ponedjeljak imali su druge uvide o liječenju bolesti:

Testiranje što više ljudi je moguće

Za razliku od prethodnih pandemija poput one 2003. godine koju je izazvao SARS, koronavirus kod nekih zaraženih u početku izaziva samo blage ili čak nikakve simptome, što znači da nesvesno šire virus na druge. Lekari su primenili testove nukleinske kiseline koji identifikuju genetsku sekvencu virusa u uzorcima pacijenata.

– Test, test, test – rekao je Du.

– Osim testiranja, samo nemam pojma kako možete identifikovati sumnjive slučajeve i kako da bliske kontakte stavite u karantin.

Testiranje je postalo pokazatelj koliko su svetske vlade i zdravstveni sistemi kompetentni. Američka vlada suočena je sa širokim gnjevom javnosti zbog sporog sprovođenja testova, dok se države od Indonezije do Indije kritikuju da uopšte ne testiraju mnogo. Južna Koreja, koja je imala drugi najveći broj slučajeva u Aziji, svoju je epidemiju dobila pod kontrolom uglavnom putem testiranja desetina hiljada ljudi dnevno.

Odrasli, djeca

Dok je stanovništvo najviše ugroženo ono koje ima preko 60 godina, djeca mogu biti zaražena Covid-19, a neki slučajevi su bili smrtni, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije na brifingu u ponedeljak. Prema istraživanju objavljenom u ponedeljak u časopisu Nature Medicine na 745 dece i 3.174 odraslih, odrasli ljudi dobijaju 2,7 puta veću vjerovatnoću da obole od djece. Većina zaražene djece imala je bliski kontakt sa potvrđenim pacijentima ili su bili deo porodičnih grupa. Du je rekao da većina zaražene dece ima samo blage simptome, a sva su preživjela do sada.

U časopisu American Medical Association, još jedno istraživanje pokazalo je da među devet novorođenčadi nijedno nije zahtevalo intenzivnu njegu niti imalo teške komplikacije.

Tradicionalna kineska medicina

Iako još uvijek nije odobren nijedan lijek za lečenje virusom, u Kini se pažnja posvetila upotrebi tradicionalne kineske medicine. Tretmani na bazi biljaka koriste se u oko 87% slučajeva u zemlji, objavila je zvanična novinska agencija Xinhua 17. februara.

– Tradicionalna medicina djeluje prilično dobro kod pacijenata sa blagim bolestima i kod onih koji su se oporavili od kritičnih bolesti – rekao je Du.

Ali teško je suditi o efikasnosti liječenja sa zapadnog medicinskog stanovišta. Sistem evaluacije za ovom medicinom mogao bi biti „uzaludan ili nevažeći“, jer ima drugačiju filozofiju ili sistem ocjenjivanja efikasnosti od zapadne medicine, dodao je.

Kineski pristup

Ljekari su rekli da im se čini da je epidemiji u Kini došao kraj, ali da zemlja i dalje treba biti na oprezu.

– Čak i u Vuhanu, trebali bismo ostati budni, pripremiti se za buduće sporadične slučajeve i buduće uvezene slučajeve- rekao je Du.

Kina sada pruža pomoć drugim pogođenim zemljama. Prošle nedelje je u Italiji sletio kineski avion koji je prevozio medicinske radnike i oko 30 tona sanitetskog materijala.

– Svaki narod ima svoju situaciju COVID-19. Ne kažemo da je to primjer Kine koji bi trebalo da sledite. Mi u potpunosti poštujemo to što preduzimate, ali svako od nas treba to shvatiti ozbiljno, preduzeti potrebne radnje, promijeniti svoje ponašanje i biti odgovoran, prenosi Novi

Facebook komentari