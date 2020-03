Hemofarmovi savjeti za zdravo srce

Nedostatak fizičke aktivnosti, loša ishrana i druge nezdrave navike, svoje loše lice, pokazaće tokom godina upravo na vašem srcu i krvnim sudovima. Međutim, svako, u bilo kom životnom dobu, može imati koristi od nekoliko jednostavnih koraka koji doprinose očuvanju zdravlja. Zdrav život je najbolji put ka zdravom srcu, prenose “Nezavisne“.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti podrazumijeva sljedeće korake:

Kontrolišite redovno krvni pritisak

Povišen krvni pritisak ili hipertenzija je hronična bolest kod koje su vrijednosti krvnog pritiska iznad 140/90 mmHg, a koja za posljedicu može imati oštećenja krvnih sudova i organa poput srca, bubrega, i slično.

Kontrolišite redovno holesterol u krvi

Povećana koncentracija holesterola u krvi jedan je od četiri najvažnija faktora rizika za koronarne bolesti, infarkta srca i moždanog udara. Masne naslage koje se formiraju na unutrašnjosti krvnih sudova, mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova, blokiranja protoka krvi u srce ili mozak, do stvaranja tromba, i posljedično do srčanog ili moždanog udara.

Kontrolišite šećer u krvi

Povećan nivo šećera u krvi, koji traje duže vremena, štetno utiče na čitav organizam. Oštećuje mnoge organe i tkiva, počevši od krvnih sudova, gdje ubrzava proces ateroskleroze i samim tim značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Redovnom kontrolom i regulisanjem nivoa šećera u krvi, može se smanjiti rizik od komplikacija.



Ne preskačite propisanu terapiju

Ukoliko imate neko od kardiovaskularnih oboljenja i imate propisanu terapiju, veoma je važno da je uzimate redovno, svaki dan, po satnici kako vam je i preporučeno. Bilo da je riječ o lijekovima za povišen krvni pritisak, povišen holesterol, anginu pektoris, dijabetes ili lijekovima koji sprečavaju stvaranje tromba poput acetilsalicilne kiseline u malim dozama od 100 ili 75 mg, terapiju trebate uzimati redovno. Redovno uzimanje terapije sprečava nastanak komplikacija i pogoršanje bolesti.

Ostavite cigarete

Samo dvije godine od prestanka pušenja rizik od koronarne bolesti srca se značajno smanjuje.

Budite fizički aktivni

Redovna i umjerena fizička aktivnost odlična je za zdravlje srca. Nikada nije kasno da započnete s njom i osjetite dobrobit fizičke aktivnosti. Trudite se da tokom dana sjedite što manje, a ako ste vezani poslom za sjedenje, koristite kratke šetnje u pauzama..



Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Održavanje zdrave tjelesne težine može umanjiti rizik od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Provjeravajte redovno indeks tjelesne mase.



Unosite različite hranljive namirnice

Konzumiranje raznovrsne ishrane bogate svježim povrćem i voćem, pomaže, kako u regulaciji tjelesne težine, tako i u regulaciji krvnog pritiska i holesterola.

Smanjite unos soli

Sa povećanim unosom soli, povećava se i nivo natrijuma u organizmu, a povećan nivo natrijuma znači povećanje krvnog pritiska.

Usvojite zdraviji način života

Usvajanjem zdravih navika aktivno učestvujemo u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, a smanjenje faktora rizika omoguća sprečavanje većinu kardiovaskularnih bolesti. Jednostavno rečeno: promjenom loših životnih navika smanjujemo rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Budite srce, prema svom srcu!

