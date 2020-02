Gdje vam se javljaju bore? To otkriva puno toga o zdravlju

Osim godina, bore mogu otkriti i neke puno važnije stvari o našem zdravlju, piše Brightside. Pogledajte u ogledalo i ako su vam na jednom dijelu lica bore znatno izraženije nego bilo gdje na drugom mjestu, to može ukazivati i na neke potencijalne zdravstvene probleme, piše “24sata“.

Horizontalne linije na

Vodoravne crte koje se pojavljuju na vašem čelu nazivaju se i “borama brige” i to s punim pravom. Ko ima ove crte na čelu najčešće se svakodnevno susreće i izdržava veće količine stresa, a ako su posebno naglašene, to znači da bi zaista trebalo da usporite i presložite prioritete. Uz to, ove linije mogu biti znak i da konzumirate previše šećera, a pijete premalo vode.



Bore iznad lijeve obrve

Na ovom području bore su direktno povezane sa slezenom. Primijetite li da linije u blizini vaše lijeve obrve postaju sve izraženije u kratkom vremenu, to bi mogao biti znak da vam slezena ne radi kako bi trebalo i ne bi bilo loše da posjetite ljekara da to provjerite.

Nadalje, slezena se stimuliše određenom slatkom hranom, ali budite oprezni oko količine šećera koju unosite te se preporučuje uzimanje suvog voća umjesto prerađenih poslastica.

Bore iznad desne obrve

Pokazatelj su razine toksičnosti u vašem tijelu. Jetra je snažno povezana s kožom, tačnije linijama koje se pojavljuju u blizini vaše desne obrve. Dakle, ako se te okomite linije prikazuju vidljivije nego inače, to bi mogao biti znak neravnoteže jetre. Da biste to riješili, pređite na organsku prehranu koja uključuje zeleno povrće i lisnato zelje, te pokušajte iz prehrane izbaciti jake začine, previše proteina i smanjite so.

Bore iznad nosa

Bore na ovom području mogu biti znak da patite od alergija, ali mogu biti indikator i pretjerane zabrinutosti te stresa. Nadalje, te bore mogu biti povezane i sa smanjenim libidom kroz neravnotežu polnih hormona.



Duboke bore u nastavku oka

Često se javljaju kod ljudi koji se “smiju cijelim licem”, ali mogu biti i znak lošijeg vida te naprezanja očiju, odnosno škiljenja. Te se bore vežu i s nekim unutrašnjim organima, posebno jetrom, bubrezima i želucem te se javljaju kod neurednog stila života te su znak da treba da poboljšate prehranu i smanjite unos alkohola.

Bore u krajevima usta

Te su bore povezane s radom crijeva te mogu biti znak da nešto u probavnom sistema ne funkcioniše kako bi trebalo. Možete sebi pomoći pijenjem više vode, unosom hrane bogatom vitaminom D, probioticima i redovnom vježbom.

Bore smijalice

Specifične linije koje se protežu od nosa prema ustima na granici s obrazima zovu se i smijalice te su jače izražene kod ljudi s okruglijim licem. Ako su one izražene, mogu biti znak lošeg rada gušterače, što se može popraviti uvođenjem namirnica poput bijelog luka, borovnica i grožđa u prehranu.

Facebook komentari