Često mokrenje tokom hladnih dana može biti znak smrtonosnog stanja

Ne samo da je riječ o iritantnoj pojavi nego bi to, kako sada stručnjaci upozoravaju, mogao da bude znak smrtonosnog stanja.

Naime, u nekim je slučajevima riječ o hladnoj diurezi, koja u ekstremnim situacijama može biti kobna po život, piše “Index“.

“Hladna diureza javlja se kada se temperatura tijela snizi. Biološka reakcija da se krv preusmjeri u gornji dio tijela da bi bilo toplo, dok bubrezi luče više tečnosti kako bi stabilizovali pritisak. Ovaj proces je stvaranje više urina i zato morate da mokrite više zimi nego ljeti”, objasnila je doktorka Dijana Gal.

Otkrila je i zašto to stanje može biti izuzetno opasno, piše “The Sun”.

“Često mokrenje zbog diureze zapravo može biti štetno za prirodnu ravnotežu soli, vode i minerala u vašem tijelu. To može dovesti do hiponatrijemije kada nedostaje natrijuma ili do hiperkalijemije kada je previše kalijuma ili hipokalijemije kada ga nedostaje. Sva tri stanja mogu postati ekstremna”, upozorila je ona.

