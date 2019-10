LJEKAR KOJI JE STIVU DŽOBSU PRODUŽIO ŽIVOT ZA 7 GODINA OTKRIO SVE O NAJGOROJ BOLESTI Rak spava u svakom od nas! OVO ne smijete da radite da ga ne PROBUDITE

Kako i kada ste upoznali Stiva?

“Otprilike godinu dana nakon što mu je dijagnostikovan rak pankreasa. Upravo je imao recidiv ove bolesti. Ja se zalažem za agresivan i inovativan pristup lečenju raka. Verujem u moderne načine lečenja i lečenje u celini. Mislim da je to impresioniralo Stiva.”

Činjenica je da je Stiv bio vegetarijanac. Da li mu je to pomoglo ili ga sprečilo u borbi protiv ove bolesti? Šta ste mu savetovali da jede?

“Bio je vegetarijanac, ali je tokom lečenja po mom savetu jeo ribu. Uvek kažem da je bolje koristiti masnoće. Masti moraju da se jedu, ali one dobre, nezasićene.”

Po čemu se Džobs razlikovao od drugih pacijenata?

“Bio je neverovatno pametan i razumeo je medicinsku terminologiju. Mogao sam sa njim da razgovaram o njegovom stanju a da ništa ne pojednostavljujem.”

Anđelina Džoli je uklonila dojku samo zabog rizika od raka. Kako vam se čini taj njen korak?

“Verujem da se Anđelina Džoli ponela herojski, govoreći o svojoj odluci tako javno. Postala je uzor mnogim ženama. Glavna stvar: nema ništa sramotno u bolesti, to nije razlog da to sakrivate, o tome može i treba da se razgovara.”

“Glavna smetnja raka je sama priroda: on je samodestruktivan, u smislu da zbunjuje naše sopstvene ćelije. Rak je užas koji spava u svakom od nas. Ponekad se probudi nakratko, izbacujući grupu čudnih ćelija nazvanih tumori, ali u većini slučajeva ponovo pada u hibernaciju pod uticajem čitavog arsenala genijalnih metoda uticaja. Ali ponekad kada to najmanje očekujemo, zvijer se probije kroz odbranu celog tela, što dovodi do poremećaja ćelije, do funkcionisanja te ćelije i dolazi do rasta malignog tkiva.

Ne znamo šta uzrokuje rak i zašto se tumor razvija, ali postoji nejasna predpostavka da je rak povezan sa sistematkim problemom – složenim poremećajem funkcije našeg tela koji se ne mora hirurški lečiti … Prevencija je važna.

Postavite sebi cilj da stalno proučavate sebe i vodite beleške. Slušajte telo i zapamtite da vi najbolje znate sebe. Lekar vam neće ući u glavu ili opaziti vaše nagoveštaje. Nikad nemojte slepo verovati lekaru. Budite svoj glavni doktor. Ne ostavljajte svoje medicinske dokumente kod lekara. Zatražite kopije i držite ih kod sebe.

Sledite pravila zdrave ishrane, sna i fizičke aktivnosti bez obzira na dan u nedelji. Morate da se naviknete da radite sve u isto vreme, na primer, jedete ručak u isto vrme, odlazite u krevet u isto vreme…

Promena načina spavanja tokom vikenda, u smislu da duže spavate, može da naruši vaše zdravlje. Ako u krevet idete u devet, a zatim u deset uveče, takođe remetite svoj ciklus, čak i ako spavate isti broj sati.

Naučite da se pripremite za san… Zračenje sa kompjutera, televizora ili mobilnog telefona suzbija lučenje melatonina – hormona koji stimuliše san. Najmanje pola sata pre spavanja, isključite televizor, telefon ili kompjuter kako biste imali miran san.

Nedostatak sna odvaja mozak od stomaka, što dovodi do “nesvesnog jedenja”. To tera telo da veruje da je gladno, a u stvari nije, prenosi kurir.

Dajte mozgu pauzu. Momenti u kojima vam je “dosadno” su u stvari predah za vaš mozak.

Uvek se trudite da vežbate, jer je mnogo vežbi uvek bolje nego nimalo vežbanja. Kretanje je mnogo lakše nego se čini, pogotovo ako znate da je to jedini naučni dokaz tajne mladosti koja ne zahteva posebna ulaganja, vreme ili novac.”

Loading..

loading...

Facebook komentari