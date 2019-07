Gavez: Brzo liječi i najdublje rane, a oblozi pomažu kod čireva i proširenih vena

Advertisements

No prvo se rana mora dobro dezinficirati. Jer ako se gavez stavi na prljavu ranu, brzo liječenje može začepiti prljavštinu ili gnoj. Ljekovita svojstva imaju i lišće i korijen, ali korijen ima veću koncentraciju korisnih sastojaka, piše Ordinacija.

Ova biljka oduvijek se koristila kao jedan od najboljih lijekova za zacjeljivanje vanjskih i unutrašnjih rana, oteklina, posjekotina, ogrebotina, modrica, lomova i krvarenja. Koristi se i kod uganuća, iščašenja, nategnuća mišića i tetiva. Razlog zašto je gavez tako učinkovit je njegov najvažniji sastojak alantoin, koji potiče rast ćelija u kostima, vezivnom i potkožnom tkivu.

Oblozi gaveza tako su djelotvorni i kod psorijaze, čireva, proširenih vena, karpalnog sindroma kao i kod upale kostiju. To je ujedno i jedina poznata biljka koja liječi i uklanja čukljeve – deformacije kosti palca, za koje moderna medicina nema nikakva rješenja osim bolne operacije. Liječenje mašću i tinkturama gaveza može trajati i do godinu dana, ali potrebno je biti uporan. Gavez se preporučuje samo za vanjsku upotrebu. Stručnjaci sa zdravstvenog portala Healthline objašnjavaju da je to zato što sadrži pirolizidin alkaloide koji su štetni za mnoga tkiva. Zbog toga je pripravke za oralnu upotrebu od gaveza zabranila i Europska agencija za sigurnost hrane i lijekova. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Zbog njegove ljekovitosti u narodu se vjerovalo da potječe iz rajskog vrta. No već je sveta Hildegarda od Bingena upozoravala da gavez treba koristiti s oprezom: primjenjujemo li ga, izazvat će zacjeljivanje rana, ali “crvi” će ostati u njoj zatvoreni.

Vrlo se slikovito izrazila o dvije činjenice: da ranu treba isprati i drenirati kako ne bi došlo do razvoja infekcije, ali time je naglasila da gavez toliko brzo djeluje da će rana doista zacijeliti, ali će možda u njoj ostati potencijalni izvor infekcije.

Gavez se stoljećima smatra jednim od najboljih prirodnih iscjelitelja, a upoznat s ljekovitim učinkom bio je i Paracelsus, poznati renesansni liječnik koji je izjavio: “Zbog čega dodajete ocat korijenu gaveza, ili kojekakve druge kobne dodatke, kada ga je Bog stvorio da samostalno liječi čak i lomove kostiju?”. Irski doktor John K’eogh također je 1735. u svojoj knjizi “Irish herbal” zapisao da gavez iscjeljuje sve unutarnje rane i rupture.

Tinktura od gaveza

U staklenu bocu od jedne litre uliti 700 mililitara 50-postotnog ili čak i višepostotnog alkohola (može se kupiti u ljekarni), dodati 100 grama korijena gaveza i dobro je zatvoriti. Bocu je potrebno potom polegnuti vodoravno i pustiti da stoji na tamnome mjestu oko dva tjedna. Mješavinu je potrebno promućkati svaki treći dan da korijen ne bi stajao samo na jednom mjestu. Nakon dva tjedna procijediti tinkturu u tamnu bocu i držati je na tamnom mjestu dok se ne koristi. Umjesto alkohola, koristiti se može i domaća rakija. Osušeni korijen gaveza može se kupiti u biljnim ljekarnama ili prodavaonicama zdrave hrane.

