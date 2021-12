SAVJETI ZLATA VRIJEDNI: Kako da se od gripa zaštite građani koji nisu vakcinisani

Ono uključuje mirovanje, kao prvu i najvažniju mjeru, zatim nadoknadu tečnosti, najbolje čajevima i prirodnim sokovima, uzimanje lijekova za snižavanje temperature i smirivanje kašlja, te konzumiranje lako probavljive hrane.

Ljubica Jandrić, epidemiolog i načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo RS, kaže da pored vakcinacije, postoje opšte mjere prevencije, čiji je cilj zaštita od prenosa virusa gripa.

– Između ostalog, redovno treba prati ruke toplom vodom i sapunom, provjetravti prostorije više puta dnevno, izbjegavati boravak u zatvorenom prostoru, izbjegavati veće skupove, kućne i bolničke posjete. U ishrani treba koristiti više toplih napitaka, te voća i povrća bogatih vitaminom C. U slučaju bolesti, treba ostati kod kuće, odnosno ne odlaziti u školu i na posao do potpunog oporavka. U slučaju dužeg trajanja povišene temperature i pogoršanja opšteg stanja, treba se javiti porodičnom ljekaru – savjetuje Jandrićeva.

Objašnjava da je grip bolest s kratkim periodom inkubacije, a to vrijeme, od ulaska virusa u organizam do pojave prvih simptoma bolesti, obično traje od jednog do tri dana.

– Izvor zaraze je bolestan čovjek, koji je naročito zarazan kad su mu simptomi bolesti najizrazitiji, a to je kad kiše, kašlje i suze mu oči. Simptomi nastaju naglo, uz groznicu, povišenu temperaturu, kašalj, kijavicu, bolove u mišićima i zglobovima, ekstremni umor, glavobolju, bol u grlu, što može biti praćeno povraćanjem i prolivom. Komplikacije gripa mogu se nastaviti na ove simptome, najčešće na respiratornom sistemu – upale bronhija i pluća, zatim upale uha i sinusa, ali mogu biti zahvaćeni i svi drugi organski sistemi – upozorava Jandrićeva, prenosi “Srpska info“.

