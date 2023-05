Kako na vrijeme prepoznati hormonalni disbalans

A taj hormonski disbalans može značajano utjecati na zdravlje žene ali i biti znak ozbiljnijih poremećaj

Hormone proizvode endokrine žlijezde, kao što su hipofiza, epifiza, nadbubrežna žlijezda, štitnjača, gušteraca. Proizvođači hormona, su i jajnici, koji stvaraju spolne hormone, kao što su estrogen, progesteron i testisii kod muškaraca koji proizvode testosteron i androsteron.

Dva hormona koji “vedre i oblače”

trudnocaEstrogen je primarni ženski spolni hormon. Utječe na povećanje mase i stvaranje masnih naslaga, koji su ujedno skladišta strogena. Smanjuje mišićnu masu, utiče na formiranje sekundarnih spolnih karakteristika, sudjeluje i u promjenama tijekom ciklusa, djelujući na matericu. Nedostatak estrogena izaziva razne simptome poput izostanka ili neredovnog menstrualnog krvarenja, opadanja libida, preuranjena menopauza, nemogućnost začeća, promijene u raspoloženju.Progesteron je drugi važan hormon kod žena, koji zajedno sa estrogenom regulira ciklus, odnosno promjene jajnika i maternice. On je važan tijekom trudnoće, jer od njega ovisi ishod trudnoće i zdravlje bebe. Zato se i naziva“zaštitnik trudnoće“. Nakon porođaja, njegova koncentracija opada. Nedostatak hormona progesterona može se prepoznati prema simptomima kao što su neredovne menstruacije, nemogućnost održavanja trudnoće, prerani porođaji ili spontani pobačaj.

Muški hormon u tijelu žene

Prolaktin utječe na normalno funkcioniranje mliječnih žlijezda i laktaciju. Važan je tijekom dojenja, vremenom, njegova koncentracija opada. Nedostatak prolaktina očituje se lošom laktacijom i menstrualnim poremećajima, ali i prije trudnoće: kasnijim pubertetom pubertet, umorom.

Testosteron je primarni muški spolni hormon, koji se osim u testisima proizvodi i u nadbubrežnim žlijezdama, u manjim koncentracijama. On se izlučuje i kod žena, gde učestvuje uravnotežuje hormone. Manjak testosterona kod žena očituje se slabim libidom, prilično suhom kožom, kosom i noktima. Povećana koncentracija testosterona u tijelu žene, izaziva pojavu pojačane dlakavosti, akni, pretjeranog znojenja, policistične jajnike i druge hormonalne disfunkcije.

Svima divljaju hormoni, samo je pitanje kada

thinkstockphotos-160997444Uzroci koji mogu dovesti do stanja neravnoteže među hormonima, su neizbježe životne faze kod žene. Hormonski poremećaji su značajnu tijekom puberteta, premenopauze i postmenopauze, kao i tijekom predmenstrualnog perioda. Mogući uzrok nastanka hormonskog disbalansa je dugotrajno i nekontrolirano korišćenje hormonskih preparata za sprečavanje začeća. Ostali uzroci mogu biti posljedica određenih bolesti, a najčešćšće su dijabetes i bolestima štitne žljezde,

No na hormone utječu i pestici i toksioni iz plastike – osobito parabeni. I neke biljke ( primjerice lavanda) imaju spoj koji “oponaša“ estrogen pa mogu dovesti do hormonskog disabalansa. Kandida je gljivica, koja može biti ozbiljan pokretač hormonske neravnoteže u organizmu. Ona se ponaša kao estrogen, navodeći organizam da smanjuje sekreciju estrogena iz žlijezda. Na taj način, može utjecati i na rad štitnjače i na lučenje.

Policistični jajnike posljedica je prevelike proizvodnje muških spolnih hormona, i estrogena. U ovom slučaju, postoji hormonski disbalans između dva hormona – FSH, folikulostimulirajući hormon, zadužen za formiranje folikula na jajnicima tijekom ciklusa, i LH, luteinizirajući hormon, koji proizvodi progesteron. U ovom slučaju, veća je koncentracija LH u odnosu na FSH.

Ako je estrogen znatno viče od progesterona, može doći do zadebljanja mišićnog zida maternice, odnosno fibroze. Promjene mogu biti u vidu grudica, veličine jajeta na maternici, dok veće formacije, mogu dovesti i do krvarenja izvan mjesečnice ili do bolnih i obilnih menstrualnih krvarenja. Fibroza materice je češća kod žena u menopauzi, kada je smanjeno lučenje hormona ili postoji disbalans estrogena i progesteron.

Neravnoteža između hormona može i povećati rizik od pojave raka. Rizik od raka dojke je veći, kod žena u menopauzi, kod opadanja nivoa progesterona i kod uklanjanja jajnika. Rizik nastanka raka dojke je povezan sa dominacijom estrogena i njegovih derivata. Sa involucijom ovulacije, i smanjenjem lučenja progesterona, dolazi do povećanog lučenja estrogena, koji utiče na prekomjeran rast stanica, a time se i povećava broj mutacija, odnosno nastaju tumorske stanice.

Tijekom menopauze se često javlja i hipotireoza – smanjeno lučenja hormona tiroksina i usporenog rada štitnjače. Osim neobjašnjivog debljanja, posljedice su i srčane smetnje, umor, nesanica, opadanje kose, depresija, smanjen libido,prenosi Net

