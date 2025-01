Onkološki hirurg o jednom od najčešćih oblika raka: Malo ko zna, ali ova stvar je od presudne važnosti za izlječenje

„Izrazito empatičan, topao i susretljiv. Veliki stručnjak, uvijek strpljivo odgovora na svako pitanje. Pacijenta vidi kao osobu, a ne statistički broj. Ne mogu mu se dovoljno zahvaliti za sve što je učinio za mene.“

Ovako pacijentice opisuju onkološkog i plastičnog kirurga koji godišnje obavi oko 400 onkoloških operacija, dr. sc. Andreja Rotha. Žensko zdravlje je uvijek u fokusu naših tema i uz sva upozorenja, akcije, nacionalne programe i pozive, veliki broj njih i dalje ne brine dovoljno o svojim reproduktivnim organima, grudima, svojem zdravlju općenito. Karcinom dojke i dalje je najčešći oblik onkološkog oboljenja žena, a mnoge zbog straha od dijagnoze niti ne odu na preglede.

Baš nam je zato dr. sc. Andrej Roth pravi sugovornik jer osim što je kirurg i emotivna podrška najteže oboljelim ženama, brine se i o njihovom izgledu kada su sasvim zdrave.

Povećanje i smanjenje grudi, liposukcija i promjene na koži, uz onkološke operacije glavno su područje rada dr. Rotha, koji na pohvalne riječi pacijentica skromno odgovara kako mu je drago da njegov rad ima smisao i svrhu, te kako se baš uvijek trudi da svaka njegova pacijentica ne gubi nadu u ozdravljenje.

Tijekom dana liječite i operirate najteže oblike karcinoma dojke, a onda još poslije podne pomažete ženama estetskom kirurgijom da poprave svoj fizički izgled. Kako se s jedne vrste operacija prebacite ne druge? Meni se to čini potpuno oprečno.

Svaki dan do 16 sati se uglavnom bavim onkološkim operacijama dojki. To je moj primarni posao. Dojke su simbol ženstvenosti i danas mi jako vodimo računa o tome kako će se žena osjećati i nakon što izliječimo karcinom. Operacije u kojima sve odrežemo i žena bude sretna što je uopće preživjela, stotinu su godina iza nas. Zato za sebe volim reći da sam onkoplastični kirurg, jer je to danas vrlo povezano.

Uspiju li žene i u tim teškim trenucima iskomunicirati da im je važna i estetska strana zahvata?

Naravno da im je važno. Mi to niti ne pitamo, jer se podrazumijeva. Naravno, ako je riječ o pacijentici od 80 godina da ona neće voditi o tome previše računa, ali svakoj ženi je važno kako joj tijelo izgleda i kako se u njemu osjeća. Karcinomi se sve ranije otkrivaju, mi imamo uistinu mladih žena, svima je na prvom mjestu zdravlje, ali ne smijemo zanemariti i izgled.

Karcinom dojke je bolest koja se danas vrlo uspješno liječi ako se otkrije na vrijeme.

Ali je još uvijek najprisutnija bolest kod žena?

To će još dugo biti tako, ali je uspješnost izlječivosti je puno veća nego kod drugih karcinoma. Često to naglašavam, ako je već moralo doći do bolesti, ova je najbezazlenija, ako se otkrije na vrijeme. Danas se 70-80 posto pacijentica uspješno izliječi. To je jako veliki postotak. Kada znamo da mlade žene nakon zahvata nastavljaju sa svojim životom i još dugo godina žive i rade, ne možemo zanemariti i estetski dio operacije, kako će se one osjećati u svojem tijelu, hoće li biti i zadovoljne, a ne samo zdrave

Kada se osvrnete na sve pacijentice ima li nešto zajedničko među njima? Jeste li primijetili neki emotivni obrazac koji ih povezuje?

Teško mi je to reći, ali nakon dijagnoze uvijek dolazi šok. Prva reakcija je uvijek šok i zašto se to dogodilo baš meni, zašto baš ja, išla sam redovito na kontrole, nemam bolest u obitelji. Kasnije, kada krene liječenje, razne žene procesuiraju bolest na razne načine.

Vrlo sam realan čovjek i uvijek se držim jasnih parametara. Prema mojem 30-godišnjem iskustvu, rekao bih da je od presudne važnosti kako se pacijentica postavi prema dijagnozi i liječenju. Neke žene prihvate to, odluče ući u borbu, slušaju upute i imaju jasnu namjeru ozdraviti, dok ima i pacijentica kojima je karcinom sinonim za smrt i one se na neki način gotovo pa predaju. Užasno je važno uspostaviti taj most povjerenja između liječnika i pacijenta. To je krucijalno.

Važno je stalno ponavljati da je u liječenju karcinoma u zadnjih 20-ak godina ostvaren veliki napredak, a pogotovo kod karcinoma dojke. Ponavljam, to je rak koji se vrlo uspješno liječi. Postoje nove terapije, genetska istraživanja, cijeli niz stvari koje mi koristimo i koje su vrlo učinkovite.

Koliko su ti genetski testovi važni i ima li potrebe da ih provodimo mimo sumnje na dijagnozu?

Takva testiranja se rade u bolnicama, ali i privatno. Naravno, privatno to možete obaviti gdje i kada želite, u bolnicama postoje jasni kriteriji kada se to radi. To je recimo kod obiteljske anamneze u kojoj jedan ili više članova boluju ili su bolovali od karcinoma dojke, zatim ta poznata genetska mutacija BRCA 1 I BRCA 2, koja ukazuje da vam je rizik veći od 70 posto, i kada to znate cijela stvar je puno lakša. Dojka je organ koji se može zamijeniti i zato su ovakvi testovi od velike koristi, jer onda takvu osobu redovito i često kontroliramo, ili se u nekoj fazi odlučujemo za mastektomiju i mičemo žljezdano tkivo dojke, te tako značajno smanjujemo mogućnost oboljenja.

Mastektomija je zahvat koji je prva promovirala Angelina Jolie, ali koliko često se ona provodi u Hrvatskoj?

Ona je napravila veliki pomak u svijesti i doživljavanju tog problema i danas je većina žena koja ima loše genske testove zainteresirana za taj zahvat.

Zvuči jako radikalno. Nije baš lako odstraniti dojke? Jesu li to teške operacije?

Nekada to bude vrlo lako izvedivo, a nekada se dogode komplikacije koje otežaju taj posao. Ipak, uvijek, baš uvijek vodimo računa o izgledu svake pacijentice. Čak i kod najmanjih operativnih zahvata. Ja svojim specijalizantima znam reći, ono što žena vidi na kraju je kako ste sašili ranu i kakav joj je ožiljak. Po njemu će žena prosuditi jeste li bili posvećeni u potpunosti tom zahvatu. Dakle, da – baš svaki korak i svaki detalj su važni.

Često čujemo da se trebamo redovito pregledavati. Što je redoviti pregled i je li isto pravilo vrijedi za sve žene?

Postoje nacionalni programi za rano otkrivanje raka dojke kada se pozivi za pregled šalju na kućnu adresu ženama iznad 40 godina. Odaziv na mamografiju još uvijek nije zadovoljavajući. Dok zemlje sjeverne Europe imaju odaziv od skoro 90 posto kod nas je on oko 50 posto. Ipak, svijest o tome je sve veća.

U mlađoj dobi mamografija nije nužna jer ne daje zadovoljavajuće rezultate, pa koristimo ultrazvuk i magnetsku rezonancu.

Dinamika pregleda ovisi o dobi, genetskoj opterećenosti i predispoziciji. Ako u bliskoj obitelji postoji bolest dobro je što prije napraviti genski test, i redovito ići na ultrazvuk ili MR kod mlađih žena, a na mamografiju kod žena četrdeset plus. Preporuka je jednom godišnje se pregledati ako nema genetske predispozicije ili napraviti mamografiju svake dvije godine.

Koja dobna skupina je najugroženija za karcinom dojke?

Tu više nema pravila. Moje zadnje pacijentice su ispod 30 godina s uznapredovalim karcinomima. Pitao sam jesu li pipale dojke, jesu naravno, ali s 25 godina i kad napipaš nešto ne vjeruješ da bi to mogao biti karcinom. Pipanje dojki je svakako dobro, ali vrlo teško žena može znati što je tu sumnjivo, a što nije. Danas rijetko dolazimo u situaciju da je tumor probio tkivo, ili da je narastao nekoliko centimetara, zato je važno pregledavati se, jer ovaj tumor nema nikakvih naznaka koje žena može primijetiti.

Više od pola operacija koje danas radim zahtijevaju ultrazvuk na dan operacije da mi kolege radiolozi označe gdje je tumor, koliko je on mali. Tumor manji od jednog cm ćete jako teško napipati.

Koji je vaš savjet ženi koja čuje tu groznu dijagnozu?

To su vrlo teški trenuci u životu svake osobe i jako je važno pokazati iznimno razumijevanje, empatiju i biti vrlo obazriv. Na žalost, nisu svi kolege takvi iako su vrhunski kirurzi, ali ja to smatram vrlo važnim. Pacijent je osoba, a ne broj. Nisam pobornik u tim trenucima govoriti o statistici i prognozama. Čovjeku se ne smije ubiti nada i vjera u dobar ishod. Uz odnos povjerenja s liječnikom, nada je nešto što mora biti prisutno.

Pogotovo uz sve mogućnosti koje danas medicina nudi. Nada i povjerenje u dobar ishod su jako važni.

Uz karcinom dojke bavite se i kožnim promjenama i melanomima. Navodno ste izjavili da ne izlazite bez zaštitne kreme. Je li tako opasno?

Dobro, to je malo pretjerivanje, ali da, imam na poslu zaštitnu kremu i po ljeti kad idem s posla iza 16 sati se „pošpricam“ s tom kremom. Opreza nikad dosta.

Sunčanje doživljavam kao antidepresiv i izvor vitamina D. Znam puno žena koje se ljeti i dalje vole sunčati usprkos svim upozorenjima, koji je vaš stav oko toga?

Nikako ne bih savjetovao sunčanje od 13 do 16 sati. Mislim da nas na žalost, tek čeka eksplozija melanoma. Cijeli život sa svojom kćerkom idem na plažu do podneva i iza pola 5, to preporučujem svima. Uz to svakako koristiti zaštitne kreme.

Melanoma ima sve više, ljudi upozorenja ne shvaćaju ozbiljno, ozonske rupe su sve veće. Svi žele godišnji odmor provesti na plaži od jutra do mraka, a ja to stvarno ne bih preporučio.

Bavite se i estetskom kirurgijom druge vrste. Uljepšavate žene, povećavate im ili smanjujete grudi, oblikujete tijela liposukcijom. Koliko vas veseli kada vidite da ste pomogli nekoj ženi da izgleda i osjeća se bolje?

Moram naglasiti da u onkološkoj kirurgiji kojom se primarno bavim, isto tako brinem o estetskom izgledu svojih pacijentica. Kada kod žene koja je preboljela teški karcinom napravimo dobar posao, kada odradimo dobru rekonstrukciju, kada nakon zdravstvenog dijela riješimo i izgled dojke, to me posebno ispuni zadovoljstvom i srećom.

Jedan vaš kolega, plastični kirurg je nedavno izjavio da neke pacijentice koje idu na plastične operacije, trebaju u nekim slučajevima posjetiti psihijatra ili psihologa. Kakvih sve bizarnih zahtjeva ima? Jeste li se i vi susreli s takvim slučajevima?

Pacijentice koje se dođu uljepšati su puno zahtjevnije od onkoloških bolesnica. Neka su očekivanja potpuno nerealna i neizvediva.

Nedavno sam imao krupnu pacijenticu koja je došla zbog liposukcije i na kraju razgovora je izvadila tajice za djevojčicu od 15 godina i pitala hoće li ona moći stati u to nakon zahvata. Liposukcija nije veš mašina iz koje ćete izaći nekoliko brojeva manji.

To je zahvat idealan za mlađe osobe koje upornim vježbanjem ili zdravom prehranom ne mogu riješiti manje zone, masne naslage ili nepravilnosti.

Što mislite o pacijentima koji „guglaju“ pa sve „znaju“ prije operacije?

I ja nekada guglam,hahaha…

Ali ja uvijek kažem, pogotovo onkološkim pacijentima, najvažnije je imati odnos povjerenja sa svojim kirurgom. To je osnova. Puno savjeta ćete čuti, svi su u dobroj namjeri, ali svaki je slučaj specifičan i svaki savjet nije baš dobrodošao, prenosi jutarnji.

