Oni koji žele spriječiti gubitak mišića u 40-ima trebaju početi raditi vježbe

Iz Harvard Healtha ističu: “Nakon 40. godine života može doći do smanjenja mišićne mase od jedan do dva posto godišnje te gubitka snage od jedan i pol do pet posto godišnje.” Iako ovo može izazivati nelagodu onima koji su sve bliže četrdesetima, postoje određene vrste vježbi koje već sada možete početi raditi.

Mnogi kako stare, uđu u neki sporiji ritam, ali stručnjaci smatraju da treba činiti potpuno suprotno, posebno kada je riječ o tjelesnoj aktivnosti. Iz Harvard Healtha objašnjavaju: “Ispostavilo se da je jedan od najvažnijih uzroka smanjene snage i koordinacije kod starenja zapravo smanjena razina tjelesne aktivnosti.”

Iz HuffPosta su izdvojili širok izbor vježbi koje možete raditi, što cijeli proces čini lakšim. Prve su aerobne vježbe za izdržljivost.

Aerobne vježbe, kada se prakticiraju oko 30 minuta dnevno pet dana tjedno, mogu pomoći u povećanju izdržljivosti i otpornosti, pišu iz Huff Posta. Primjeri takvih vježbi uključuju hodanje, plivanje, trčanje, vožnju bicikla i aerobik.

S druge strane, možete isprobati i vježbe za snagu, ravnotežu i fleksibilnost. Iz Harvard Healtha preporučuju svima zainteresiranima da rade ove vježbe, odnosno aktivnosti, barem dva sata tjedno.

Joga

Tai chi

Pilates

Za sve dodatne i sigurnosne informacije o tome kako se zaštititi, porazgovarajte s liječnikom ili fizioterapeutom.

Facebook komentari