Jednostavan test: Kako da znamo da li mokrimo na zdrav način i gdje mnogi od nas ozbiljno griješe

Naime, kad često trpimo, ali i ako idemo ‘za svaki slučaj’ u WC prije nego što izađemo iz kuće, zapravo pravimo ozbiljnu grešku.

Naime, kada se naš mjehur počne puniti tekućinom, dok se puni, on šalje signal mozgu govoreći mu da će ga uskoro trebati isprazniti. Kad trpimo i ignoriramo ovaj signal ili idemo ‘po svaku cijenu’ u WC prije izlaska ili spavanja, mi zapravo ometamo komunikaciju između mjehura i mozga.

Pravilo 21 sekunde

Sve to može završiti tako što će mozak naučiti ignorirati signale za mokrenje i naš će mjehur završiti prenapregnut – njegovi će mišići s vremenom izgubiti sposobnost istezanja i na kraju postati oštećeni. Ili ćemo na kraju WC posjećivati mnogo češće ako idete ‘za svaki slučaj’ i vaš mozak postaje još osjetljiviji, govoreći vam da piškite čak i ako niste toliko puni tekućine.

Ali, kako znati mokrite li zdravu količinu na zdrav način? Tu, naime, postoji ‘pravilo od 21 sekunde’.

Grupa studenata na Georgia Institute of Technology provela je istraživanje o trajanju mokrenja kod sisara. Kako su otkrili, skoro svim sisarima u prosjeku treba 21 sekunda da isprazne mjehur.

Kad ići kod ljekara?

Uzimajući u obzir istraživanje, medicinska sestra koja vodi MyConfidentBladder.com Janis Miller objasnila je da možete otkriti da li mokrite na zdrav način tako da brojite i vidite traje li mlaz oko 21 sekundu.

Ako traje puno kraće ili mnogo dulje od toga – morali biste početi ozbiljnije analizirati svoje toaletne navike.

Healthline savjetuje: “Ako mokrite do sedam puta u 24 sata, to je uobičajeno. Određeni faktori mogu uzrokovati da nekim danima mokrite više ili manje, a to nije nužno razlog za zabrinutost. Međutim, u nekim slučajevima, pogotovo ako se varijacije javljaju češće nego što je normalno, možda ćete morati posjetiti doktora.” prenosi Radiosarajevo.

